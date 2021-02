Attraverso un video sul proprio profilo Instagram, Diego Dalla Palma ha dato vita ad un lungo sfogo sul difetto, tutto italiano, di dimenticare le grandi artiste che hanno contribuito a rendere l’Italia un paese ricco di arte. Tra quelle citate Diego ha voluto soffermarsi particolarmente su di un’artista molto cara al nostro sito, Milva.

Come in molti ricorderanno il nostro sito nel 2018, cogliendo al balzo una proposta lanciata in tv da Cristiano Malgioglio, ha lanciato una petizione per chiedere al direttore artistico di quell’edizione del Festival, Claudio Baglioni, di conferire il Premio alla carriera del Festival di Sanremo proprio a Milva, artista italiana tra le più amate del mondo (qui un nostro approfondimento sulla sua carriera).

La nostra petizione su Change.org riscosse un grande successo con oltre 5.000 firme tra cui quelle di grandi nomi della musica italiana e non, da Laura Pausini a Enrico Ruggeri, e quell’anno Martina Corgnati, figlia di Milva (qui una nostra video intervista) ritirò per conto della madre il premio ringraziando dal palco dell’Ariston anche il nostro direttore, Massimiliano Longo.

Tornando allo sfogo di Diego Dalla Palma, truccatore e imprenditore molto amato nel mondo dello spettacolo, la sua lamentela va a sottolineare la grande mancanza di memoria del nostro paese nel ricordarsi e omaggiare le grandi artiste, ancora in vita, che hanno portato in alto l’Italia in tutto il mondo.

Un appello alle televisioni, ma non solo, che non possiamo non accogliere cercando di dargli la massima risonanza. Non dimentichiamo infatti che la puntata di Techetechetè dedicata a Milva un paio di anni fa fece il pieno di ascolti sulla Rai (vedi qui).

A seguire le parole di Dalla Palma che il nostro sito appoggia pienamente. Cogliamo anche l’occasione, per chi volesse scoprire o riscoprire la musica di Milva a seguire questa nostra playlist Spotify con brani scelti per noi nel suo repertorio dalla stessa Milva.