Milano Linate Show con Rockin’ 1000, Subsonica, Manuel Agnelli e Cristina D’Avena

Due giorni di grandi eventi a Linate per l’apertura dello scalo milanese dopo il restyling delle piste iniziato quest’estate.

Il 12 e il 13 ottobre, all’aeroporto cittadino, ci sarà il Milano Linate Show.

Un ricco programma di eventi con esibizioni di aerei acrobatici, iniziative per i più piccoli, street food e concerti. Sabato sera si esibirà Rockin’ 1000, la band di 1000 elementi provenienti da ogni parte del pianeta che, per l’occasione coinvolgerà anche i Subsonica e Manuel Agnelli. Domenica pomeriggio, invece, spazio ai cartoni animati con lo spettacolo di Cristina D’Avena.

Domenica pomeriggio si terrà l’Air Show 2019, uno degli spettacoli aerei più prestigiosi del mondo che vedrà esibirsi le migliori pattuglie acrobatiche aeree europee e italiane con la partecipazione gratuita delle Frecce Tricolori, fiore all’occhiello dell’Aeronautica militare italiana. Tre ore di spettacolo acrobatico.

Milano Linate Show ospiterà anche l’Urban Lake Street Food Festival con specialità gastronomiche provenienti da diversi paesi del mondo.

Qui di seguito il programma dettagliato delle due giornate.

MILANO LINATE SHOW – 12 OTTOBRE

h 10.00

Apertura cancelli Milano Linate Air Village

Festival del volo con iniziative per grandi e piccini

Mostra statica di aerei storici Urban Lake street food festival!

h 14.30

Prove generali air show: prove pubbliche generali dell’Air Show 2019 con l’esibizione delle migliori pattuglie acrobatiche aree

h 20.00

Rockin’1000 That’s Live: 1000 musicisti in un concerto Rock con pecial guest Manuel Agnelli degli Afterhours e i Subsonica

h 23.55

Chiusura cancelli Milano Linate Air Village

MILANO LINATE SHOW – 13 OTTOBRE

h 10.00

Apertura cancelli del Milano Linate Air Village

Festival del volo con iniziative per grandi e piccini

Mostra statica di aerei storici Urban Lake street food festival!

h 12.00

Concerto di Cristina D’Avena

h 14.30

Air Show 2019, con l’esibizione delle migliori pattuglie acrobatiche aree

h 20.00

Festival del volo con iniziative per grandi e piccini

h 23.55

Chiusura cancelli Milano Linate Air Village

Biglietti a partire da 23 € (posto in piedi) o da 40,25 € con posto a sedere in tribuna (per il concerto di sabato o l’esibizione acrobatica di domenica). Sono previsti sconti e riduzioni per le famiglie.

