Michele Pecora: “In Cima Al Mondo”, brano ispirato alla storia di Maradona

E’ uscito il nuovo singolo di Michele Pecora In Cima Al Mondo. Brano ispirato alla figura di Diego Armando Maradona, il campione scomparso ormai due mesi fa.

L’artista, rivitalizzato dalla partecipazione al talent Ora O Mai Più, torna con un nuovo brano dopo che nel 2020 ha pubblicato i singoli E’ già estate ed E la Vita torna (ne abbiamo parlato Qui).

In Cima Al Mondo è un brano ispirato, poetico, etereo, in cui si riconoscono tutte le caratteristiche delle composizioni di Michele Pecora.

“Credo che, un po’ come per tutti, le canzoni sembrano nascere da sole, sorprendendo a volte noi autori per primi, come questo brano…

Ho sempre amato lo sport e le storie del calcio: quelle legate alle leggende che hanno reso indimenticabili momenti sportivi legandoli indissolubilmente a momenti storici, raccontando un’intera generazione oltre che un’intera partita…

Quando un goal non è solo un punto ma un’azione narrativa. Quando in 90 minuti si può raccontare anche una parte del senso della vita, perché no: di come ci sorprende, di come vince chi non si arrende, di come tutto può sempre cambiare…”