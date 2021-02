Oggi Michele Bravi è stato ospite di Verissimo dove, oltre all’intervista con Silvia Toffanin, ha presentato il nuovo singolo, Mantieni il bacio, contenuto all’interno dell’album La Geografia del buio, disco che ha debuttato questa settimana al primo posto delle classifiche di album e vinili più venduti.

Nel corso dell’intervista Michele ha parlato del ragazzo che lo ha salvato standogli accanto nel momento più buio della sua vita, del dolore che va attraversato e non ignorato, del momento in cui quel ragazzo, per motivi legati al visto, è andato dall’altra parte del mondo lasciandolo solo e della promessa fatta, quello di trasmettere quanto imparato in questo viaggio a più persone possibili attraverso la musica.

Bravi ha parlato anche del tour annunciato nei giorni scorsi (qui le date).

All’interno dello spazio a lui dedicato il cantautore ha voluto recitare un dialogo autobiografico, la lettera da lui scritta lo scorso anno nella giornata contro l’omotransfobia, che ha recitato insieme ad una collega e amici, Chiara Galiazzo.

Ecco il testo del dialogo:

“Ho conosciuto l’amore nascondendo la testa tra le mani

e mi ricordo di una voce

mi ricordo quando per la prima volta

un attimo prima che la mia bocca incontrasse la bocca di un altro ragazzo

quella voce ha iniziato a bisbigliare nella mia testa

‘è una cosa sbagliata, è una cosa sbagliata, è una cosa sbagliata’

e c’era troppa paura in quel bacio per ricordarlo con dolcezza

troppo rumore per sentire il suo delle labbra che si accarezzavano

e quella voce è stata lì con me, per tanto tempo

anche quando cantavo mi costringeva a cambiare la desinenza degli aggettivi

bella invece di bello, lontana invece di lontano, vicina invece di vicino

poi ad un certo punto quasi per ribellarmi a questo opprimente bisbiglio

ho iniziato a ritenere che la mia sessualità, la mia sessualità

fosse un fatto del tutto rilevante per il mondo

ricordo di aver pensato:

‘non parlo delle mie scelte non perché ho paura e voglio nascondermi

no, semplicemente non ne parlo perché non serve’

e ho pensato che il silenzio fosse una dichiarazione di parità superiore a qualsiasi cosa

mi sbagliavo. Ho pensato che il mio percorso individuale fosse solo una questione personale

E mi sbagliavo

L’amore non è mai una questione personale

tutti gli anni di nascondigli sono stati anni che hanno contribuito

inaspettatamente a costruire quella macchina di paura

che nasconde il sapore del primo bacio

ho perso troppe occasioni per rompere quel meccanismo

e iniziare a parlare la lingua della libertà e dell’espressione individuale

chi ama ha il dovere di raccontare al mondo la presenza dell’amore

chi conosce il sapore dei baci deve cantarlo, dipingerlo

metterlo in scena affinché tutti ne sentano la reale fragranza

Ho capito che l’amore è un atto pubblico

che cambiare la desinenza degli aggettivi nelle canzoni

o riscrivere i ricordi invece è un atto di paura

L’omofobia non è un insulto alla sessualità

ma è una bestemmia contro la parola ‘amare’

chi è pronto racconti l’amore senza vergogna

e chi ha bisogno di tempo invece si senta protetto

il cambiamento del mondo avviene sempre attraverso gesti sottili

e parlare d’amore è uno di quei gesti

perché l’amore non parla mai la lingua della paura”.