Michele Bravi La geografia del buio, questo il titolo del nuovo e attesissimo disco del cantautore, cambia la data di uscita in segno di rispetto verso la situazione che sta vivendo il nostro paese.

Il nuovo album sarebbe dovuto uscire il 20 marzo per Universal Music Italia ma, viste le condizioni e lo stato d’animo in cui riversa l’Italia intera, il cantautore ha deciso insieme al suo staff di far slittare la data di uscita al 17 aprile prossimo.

Michele Bravi La Geografia del buio il posto

Ecco qui a seguire il post con cui Michele stesso ha dato la notizia sulle sue pagine social: