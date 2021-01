Michele Bravi Mantieni il bacio video.

Mancano pochissimi giorni all’uscita de La geografia del buio, l’atteso nuovo album di Michele che sarà disponibile in digitale, cd e vinili, dal 29 gennaio.

Dopo La vita breve dei coriandoli l’artista ha lanciato la scorsa settimana un nuovo singolo dal disco, Mantieni il bacio (qui il testo) di cui, dalle 14 del 25 gennaio, è disponibile anche il videoclip ufficiale.

Come più volte raccontato dall’artista, Mantieni il bacio è il pezzo del disco a cui è più legato, un brano che racconta la storia con la persona, l’uomo, che gli ha salvato la vita dopo un brutto periodo facendogli capire che il buio, e di conseguenza il dolore, hanno un vero e proprio spazio fisico di cui bisogna delimitare i contorni per riuscire a convincerti e ritornare alla luce.

Nel videoclip ufficiale, che potete vedere qui a seguire, Michele Bravi e l’attore Francesco Centorame, già noto per la serie SKAM Italia e per Gli anni più belli, sono i protagonisti di una narrazione cinematografica: immersi in uno stato allucinatorio, reso in forma visibile e tangibile da una nebbia che si insinua, invade e pervade ogni spazio, avvolge e inghiotte ogni cosa, ogni individuo.

L’amore è l’unica salvezza, l’unica forza in grado di dipanarsi quella fitta coltre bianca.

Il video è nato da un’idea di Michele Bravi e prodotto da Think | Cattleya. Alla regia il giovane regista cinematografico Nicola Sorcinelli, vincitore nel 2017 del Nastro d’Argento per il cortometraggio “Moby Dick”.