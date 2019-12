Michael Leonardi: una raffinata dedica al primo amore in “Fade Away”

E’ uscito Fade Away, il nuovo singolo del raffinato cantautore Michael Leonardi, che il grande pubblico ha avuto la possibilità di conoscere nel 2016, quando presentò Rinascerai.

Nei mesi scorsi il nome dell’artista italo-australiano si è riaffacciato nel mondo della musica con il singolo Running Wild (ne abbiamo parlato Qui) che ha riscosso un discreto successo anche nella classifica radio Earone stazionando per alcune settimane nella Top 50. E’ stato inoltre scelto come colonna sonora degli spot di Jeep Fiat in onda in tutta Europa.

Il nuovo singolo Fade Away (Sugar / Airforce1 Records) è prodotto da Kina ed è stato distribuito in 45 paesi nel mondo, entrando in oltre 20 playlist New Music Friday di Spotify.

Kina si è avvicinato alla musica di Michael Leonardi, definendola come rilassante e catchy, grazie anche alla sua vocalità così toccante e coinvolgente.

Il brano di Kina Can We Kiss Forever? (feat. Adriana Proenza), pubblicato come indipendente nell’Agosto 2018, ha iniziato a ottenere importanti riscontri su Tik Tok, arrivando a registrare oltre 650.000 ascolti giornalieri su Spotify.

MICHAEL LEONARDI FADE AWAY

Michael Leonardi è statoimpegnato per tutto l’autunno nell’opening act dei concerti del Diari Aperti Tour 2019, che si è concluso il 17 dicembre scorso a Roma. Qui ha avuto modo di farsi apprezzare in una dimensione ampia e che ha comunque valorizzato i brani del suo repertorio.

Il cantautore ha definito così Fade Away: