Il nuovo singolo di Merk & Kremont She’s Wild feat. The Beach idealmente apre una nuova stagione. Il duo di fama internazionale torna con un brano che idealmente apre alla stagione meno fredda, con un sound che profuma di rinascita.

Dopo aver ottenuto il Disco di Platino per Sad Story (Out Of Luck), brano con oltre 27 milioni di stream su Spotify, e per Hands Up feat. DNCE, tormentone dell’estate 2018 con oltre 31 milioni di stream su Spotify, i due giovani dj e producer tornano con un’altra collaborazione internazionale.

The Beach, il cui vero nome è George Morgan, è un cantautore londinese che ha collaborato, tra gli altri, con artisti del calibro di Tom Odell, Rag’n’Bone Man e Kodaline. È, inoltre, autore del brano da milioni di stream In The Dark per Vintage Culture.

MERK & KREMONT SHE’S WILD FEAT. THE BEACH

She’s Wild feat. The Beach è un brano fresco ed energico, dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità pop che, anche grazie alla presenza dei fiati e della chitarra acustica, porta già con sé un’aria estiva e spensierata.

Il nuovo singolo arriva a un anno dall’uscita di Numb con la collaborazione di Svea feat. Ernia, brano che rappresenta perfettamente il connubio tra le origini italiane del duo e la loro capacità di soddisfare il mercato internazionale.

Merk & Kremont hanno da poco pubblicato Do It per Buzz Low con la Spinnin’ Records, una delle etichette di musica elettronica più importanti al mondo, entrando subito nella New Music Friday e nella prestigiosa playlist Friday Cratediggers.