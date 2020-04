Merio: fuori “Campari”, singolo tra urban, indie e sonorità latine

E’ uscito Campari (etichetta Hokuto Empire), il nuovo singolo dell’artista bresciano Merio che si caratterizza per sonorità fresche, ma in cui non manca una forte impronta urban e indie.

Un brano che si caratterizza per una forte sensazione di libertà che si evince fin dal primo ascolto. Campari rappresenta l’equilibrio tra trap e indie, influenze reggae, latine e caraibiche. Un singolo energico in cui non manca una sottile ironia. L’inciso è cantabile e rimane subito impresso nella mente.

Dopo gli ultimi singoli Isola e Madame Putain (Ne abbiamo parlato Qui), l’artista bresciano ha ora tutte le carte in regola per sorprendere.

“Campari è nata in un giorno d’estate. Ero ad una festa a casa di amici, andava tutto bene, era una giornata splendida. Fino a quando mi ha scritto lei, che era partita per Valencia un mese prima. La nostra storia sembrava essere già finita, ma mi domandavo perché quel giorno, dopo che mi aveva semplicemente chiesto come stessi, la mia giornata si era rovinata in quel modo. Mi ero preso malissimo! Nei giorni seguenti ho avuto modo di elaborare il fatto ed arrivare ad una conclusione: certe persone sono come certe abitudini, fanno parte di noi. Anche se non le accarezziamo più, non ci abbandoneranno mai. Hanno lasciato segni indelebili e se sfiorandoli ci tagliamo, non importa.”

Queste le parole di Merio, per diverso tempo parte del duo Fratelli Quintale, con cui ha avuto buoni riscontri con l’album One Hundred e con diversi singoli.

MERIO CAMPARI – IL TESTO

Oggi andava tutto bene

Prima che mi scrivessi tu

Ti sei portata il mio cuore a Valencia

E quasi non ci pensavo già più

Ma in un attimo sono caduto dal cielo

perché mi son ricordato di noi

Quelle notti d’estate e di quella cicala

che non si faceva gli affari suoi

Ti amo come il Campari

Ti amo come il Campari

Ti amo come il Campari

Ti amo come il Campari

Stavamo cosi bene insieme

Ma col tempo cambia tutto lo so

Una volta sul cesso pensavo

Ora non mi ci siedo senza l’Iphone

Ma poi una farfalla mi è volata

davanti e mi ha ricordato chi sono davvero

E oggi mi sembra più chiara

anche l’acqua ma cosa voglio resta un mistero

Ti odio come il Campari

Ti odio come il Campari

Ti odio come il Campari

perché anche se sto male ne voglio ancora

Ti odio come il Campari

perché anche se ci sto male ne voglio ancora