Non si ferma il Concertone e anzi, prende ancora più valore il suo messaggio, in questo momento di emergenza sanitaria e crisi finanziaria.

"Stupid Love" di Lady Gaga guida la classifica Earone. "Perdonare" di Nek è la più alta nuova entrata. Ottimo esordio anche per "Le feste di Pablo" di Cara feat. Fedez.

Gianluca Grignani, Annalisa, Margherita Vicario, Tommaso Paradiso e, come sempre, tanti emergenti nel nuovo appuntamento con le recensioni del nostro Fabio Fiume.

Dai primi provini per Amici di Maria De Filippi al primo album, il cantautore ci svela in esclusiva gli inizi del suo percorso musicale .

"Ogni cosa ha il suo tempo ed oggi è ancora il tempo del dolore... Domani però, nel rispetto di tutti, dovremo ripartire e non possiamo permetterci di dimenticare qualcuno...".

Nel frattempo nei giorni scorsi Paolo Bonolis si è detto disposto a tornare alla guida del Festival ma in una nuova location.

Sono 30 (+1) i finalisti che si contenderanno 3 posti al "Concertone" del Primo Maggio che si farà, anche se in una versione differente a causa della crisi sanitaria.

È partita ufficialmente la serie di concerti #iosuonodacasa un modo per intrattenere ma, al tempo stesso, raccogliere fondi.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

"In due a lottare" è il nuovo singolo di Michelangelo, giovane cantautore visto ad Amici 19 che sta conquistando Tik Tok. .

Gaia è la vincitrice di Amici 19. L'abbiamo contattata via Skype per parlare della sua vittoria, ma anche dell'album "Genesi" uscito prima della finale.

di Massimiliano Longo

Come dovrebbe comportarti un artista emergente nell'approcciarsi ad un sito web, al responsabile di una radio o a qualsiasi mezzo di promozione GRATUITO?Innanzitutto con educazione e rispetto e considerando che ognuna di queste realtà ha la facoltà e il diritto di scegliere quali contenuto pubblicare e quali no.Mi fa un po' tristezza dover parlare di...

E' uscita la nuova versione del singolo di Max Pezzali "Sembro Matto", che per l'occasione ha coinvolto Tormento in un remix che suona... anni '90!.

E' stata rinviata a data da destinarsi la 5°edizione di Complice la Musica, la rassegna organizzata dal Club Tenco dedicata a Fernanda Pivano. Proseguono, invece, i lavori per la kermesse di ottobre.

A causa dell'emergenza sanitaria, sono stati rinviati tutti i concerti originariamente previsti per il mese di maggio all'Arena di Verona. .

Zucchero Sugar Fornaciari nel cast dell'evento One World: Together At Home

Zucchero è stato invitato a prendere parte a One World: Together At Home, l'evento realizzato a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.