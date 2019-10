Sarà disponibile dall’8 novembre il nuovo singolo di Max Pezzali In Questa Città, brano che è un vero e proprio omaggio e un atto d’amore verso la tanto bistrattata città di Roma

E’ noto che Max Pezzali ha origini pavesi e, come ha cantato più volte nelle sue canzoni, quella provinciale è sempre stata la dimensione a lui più congeniale.

Nel brano del 2012 Sempre Noi, per esempio, parlava di Milano e di come quella città sembrava un mito quasi irraggiungibile.

Circa una decina di anni fa Max Pezzali ha vissuto nella capitale per un certo periodo, prima di trasferirsi nuovamente al nord.

Nel 2007 uscì il brano Chiuso in una Scatola, tratto dall’album Time Out, che descriveva un lungo e insofferente viaggio tra Milano e Roma, città che forse allora Max non sentiva ancora come propria.

MAX PEZZALI IN QUESTA CITTÀ

L’annuncio del nuovo singolo di Max Pezzali In Questa Città è stato dato direttamente dal cantautore pavese che ha ripostato quanto scritto dall’amico Fiorello su Instagram.

“Venerdi 8 novembre uscirà #inquestacittà di @maxpezzali . Ho avuto modo di ascoltarla. Un atto d’amore verso Roma, la nostra “Capitale”tanto bistrattata, che mi ospita da quasi 25 anni. Mi ha emozionato. Amici Romani e non, sono sicuro che vi piacerà tantissimo. W Max!”

Nei giorni scorsi, invece, Max Pezzali era impegnato a Spoleto per la realizzazione di un videoclip con protagonisti gli attori della serie tv Don Matteo diretto dal regista Cosimo Alemà.

Qual è il nesso tra quel videoclip e il singolo In Questa Città ancora non è noto, ma molto presto siamo certi giungeranno delle importanti news… Anche perché è ormai certo che Max Pezzali pubblicherà nel 2020 il nuovo album di inediti, del quale farà parte anche il singolo estivo Welcome To Miami che, però, non ha ottenuto il successo sperato (Qui il nostro articolo), non riuscendo mai ad entrarei nella classifica radio Earone dei 50 brani più trasmessi nel nostro paese.

La copertina del singolo è stata disegnata da uno dei fumettisti più richiesti del momento, Zerocalcare.

Foto dai Social di Max Pezzali