È uscito il 20 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali e streaming La Mala Educaciòn, il nuovo singolo del duo romano Mattway & Uzi Lvke che per l’occasione hanno arruolato Achille Lauro per una collaborazione esplosiva.

Mattway & Uzi Lvke sono due giovani talentuosi appartenenti alla nuova scuola romana che hanno colpito il pubblico grazie a un approccio al beat unico e differente. Non seguono la moda, ma la dettano, costruendosi un’identità molto personale nel panorama urban italiano.

Il loro singolo di maggiore successo è per ora Oe, prodotto da Haine che ha ottenuto buoni riscontri su Spotify e anche su YouTube. Con La Mala Education Mattway & Uzi Lvke cercano il salto di qualità, anche grazie all’approdo in No Face, che sosterrà il loro percorso di crescita.

Il singolo La Mala Education incuriosisce fin dal titolo, che ricorda uno dei film più intensi del visionario regista spagnolo Pedro Almodovar, ma che può racchiudere numerosi significati.

Nel brano la partecipazione di Achille Lauro (Qui le date del tour nei club) si pone come un featuring, ma allo stesso tempo ha la funzione di dare ulteriore risalto a un brano che scorre veloce e colpisce per un mood così forte, intenso e personale. Un nuovo volto di una forma musicale ben chiara, ma allo stesso tempo ibrida che ha nella personalità forte il principale carattere distintivo.

Foto dai Social di Mattway