Prosegue senza sosta il percorso del giovane Matteo Markus Bok che, per inseguire il proprio sogno, ha deciso di trasferirsi temporaneamente negli Stati Uniti.

Il talentuoso artista negli anni si è fatto notare in numerosi contesti. Prima a The Voice Kids in Germania e poi alla prima edizione di Sanremo Young.

Successivamente ha pubblicato l’album Cruisin’ che ha ottenuto risultati lusinghieri anche al di fuori del nostro paese (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

L’idea del giovane è quello di far conoscere la propria musica a un pubblico ancora più ampio.

Un volo verso Miami che gli permetterà di entrare ancor più in contatto con una realtà in cui il sapore latino si respira in ogni strada e che già lo aveva ispirato in occasione delle recenti esibizioni sul palco dello Zocalo Festival in Messico.

MATTEO MARKUS BOK – LA NUOVA AVVENTURA

Negli Stati Uniti Matteo Markus Bok avrà la possibilità di collaborare con la 21 Entertainment e la 21 Sunshine Records di Chris Smith e Andres Recio. Si tratta di una importante realtà multimediale legata ad artisti del calibro di Alessia Cara, Nelly Furtado, Paulina Rubio, Ricky Martin, Juanes e Shawn Mendes.

LE PAROLE DI MATTEO MARKUS BOK

“Ho conosciuto Andres Recio qui a Milano per la promozione di un singolo di Alessia Cara. Chiacchierando abbiamo iniziato a parlare di musica, anche della mia musica. Qualche tempo dopo lui è andato ad ascoltarsi alcuni dei miei pezzi e quando è capitato di risentirci mi ha detto che in El Ritmo e in Besos Besos aveva visto il mio potenziale. In quell’occasione però, scherzando ma non troppo, mi ha anche dato un consiglio: mi ha detto che l’unico modo per parlare veramente al pubblico latino con la mia musica era quello di immergermi completamente nel mondo latino, esplorarlo, sentirlo, toccarlo in prima persona senza il filtro della distanza. Ho compreso che quel suo ‘you have to dive into the reality’ era una grande verità e così io, mia sorella e mia madre abbiamo preso la decisione di partire. Nonostante tutti i rischi era la cosa giusta da fare, per crescere artisticamente, per arricchire la mia musica, per seguire il mio sogno.”

Il giovane ha poi aggiunto: