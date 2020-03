Matteo Markus Bok Non ci avrai è il brano simbolo di speranza dei giovani italiani nel momento dell’emergenza Coronavirus creato con i Creator italiani, tutti uniti contro il Covid-19.

L’iniziativa prevede oltre a questo brano inedito scritto proprio dal giovane Bok, anche una serie di live social per accompagnare i giovani in questo periodo di quarantena.

Da Luciano Spinelli a Sespo, da Rosalba a Kessy e Mely, passando per Ludovica Olgiati, Elena Sofia Picone, Emma Del Toro, Paky, Tel J, Noa Planas, Matteo Andreini e Jessica Brugali… per la prima volta i Creator di tante realtà diverse si uniscono per una grande causa comune, sulle note di Non Ci Avrai.

Matteo Markus Bok Non ci avrai

Il brano è presentato per la prima volta sabato 14 marzo alle 20.30 con un live su Instagram mentre domenica 15 marzo alle 15 è stato lanciato sui social il video del pezzo.

Un bel segnale dai giovani Creator italiani, spesso accusati di superficialità, che questa volta si riuniscono sulle note di Non Ci Avrai, un brano inedito, pensato, scritto e musicato dal giovane cantante Matteo Markus Bok, che ha pensato di chiamare a raccolta i propri amici per dare voce a una buona causa: sensibilizzare i propri coetanei, alleggerire le giornate del #IoRestoACasa e superare insieme l’emergenza Covid-19.

L’iniziativa supporterà la campagna #VinciamoNoi su CharityStars, volta a sostenere l’Ospedale Sacco di Milano, l’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Ospedale Spallanzani di Roma e la Croce Rossa Italiana. Bandiera di questo impegno collettivo sarà l’hashtag #CVD19NonCi Avrai.

Matteo Markus Bok scriverà il testo del brano anche in spagnolo e in inglese, chiamando a raccolta influencer e creator di altre parti del globo, proprio perché tutto il mondo sta affrontando questo problema.

Amici vecchi e nuovi di Matteo, conosciuti anche nel corso della sua nuova esperienza a Miami dove attualmente il giovane artista si è trasferito.

“Sicurezza non deve mai diventare tristezza o solitudine”, spiega il giovane cantante, “da Miami mi sono sentito bloccato perché non potevo stare vicino ai miei amici, alle persone che amo, alla mia famiglia, ai miei fan.

Ho letto di tante iniziative bellissime, nate per sollevare il morale alle persone e raccogliere fondi. Io sono un cantante e la cosa migliore che so fare è comunicare con la mia musica. Così, nel mio piccolo, ho pensato di scrivere questo brano e coinvolgere tutti i miei amici Creator per dare un contributo. Inoltre ho pensato di organizzare un calendario di concerti interattivi.

È stato fantastico vedere come questa iniziativa abbia abbattuto ogni barriera e ogni interesse personale, in nome di una buona causa. L’idea principale era quella di chiamare i miei amici creator e di unire le nostre forze social, le nostre capacità, per far qualcosa di utile in quest’emergenza. L’entusiasmo con il quale tutti hanno dato il proprio contributo, le loro idee, mi hanno regalato un’energia pazzesca. Senza di loro tutto questo non sarebbe potuto accadere e li ringrazio con tutto il cuore”.

Qui a seguire video e testo del brano.

L’Italia non si ferma proprio mai

combattiamo e noi ci diamo forza dai

stiamo a casa non mettiamoci nei guai

perché Covid 19 non ci avrai

la mattina mani, usa l’amuchina

non dimenticarti della mascherina

un metro di distanza non crea lontananza

restiamo a casa coltiviamo la speranza

non facciamo in dramma di questa situazione

ma trasformiamola in una nuova occasione

guardiamo Netflix, televisione e tutti insieme a cantar questa canzone…

Lavati le mani, usa l’amuchina

non dimenticarti della mascherina

un metro di distanza non crea lontananza

non crea lontananza

restiamo a casa coltiviamo la speranza

con la nonna e con la mamma

Lavati le mani, usa l’amuchina

non dimenticarti della mascherina

un metro di distanza non crea lontananza

non crea lontananza

restiamo a casa coltiviamo la speranza

con la nonna e con la mamma

L’Italia non si ferma proprio mai

combattiamo e noi ci diamo forza dai

stiamo a casa non mettiamoci nei guai

perché Covid 19 non ci avrai, non ci avrai