Matteo Costanzo canta la cura dell’amore nel singolo “Eterno”

Il nuovo singolo di Matteo Costanzo si intitola Eterno, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 15 gennaio 2021. Il brano (etichetta T-Recs Music – distribuzione Pirames International) arriva dopo la pubblicazione di Vita il 13 novembre 2020.

Si tratta di un pezzo intimo e romantico. Matteo Costanzo ha presentato così la canzone sui suoi canali social: “C’è una piccola differenza che solo il tempo poteva insegnarmi. Tra scrivere di lei o semplicemente scrivere, sentirsi morire o essere pieni di vita, stare bene con lei o semplicemente stare bene. Stare lontani può essere una piacevole mancanza e non una terribile Ansia. L’amore (per me) è stare bene, Il resto è un’altra cosa”.

In Eterno, il cantautore e producer romano racconta in maniera trasognante l’amore. Presenta questo sentimento come cura per le ferite. L’amore diventa uno strumento per liberarsi dalle angosce e abbandonarsi alle sensazioni, dimenticando tutto il resto. Il testo del brano recita: “Ora gli dèi stanno ridendo, riderebbero in eterno, per la magia di tutto questo ci invidia tutto l’Universo. Insieme a te io sto guarendo, sì, e tutto il resto lo dimentico”.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube e costituito dall’esecuzione live del brano. Già per il precedente singolo Vita, Matteo Costanzo aveva deciso di rilasciare come video la Live Session. La versione live dei brani è stata registrata da Matteo Costanzo con la sua band durante un’unica sessione.