Matteo Bocelli, il figlio del tenore Andrea, inizia ufficialmente la sua carriera da solista insieme all’etichetta internazionale Capitol Records.

Il debutto ufficiale di Matteo Bocelli è avvenuto con il brano Fall On Me (Qui il nostro articolo) che lo ha visto duettare con il padre Andrea Bocelli.

La notizia del contratto di Andrea è apparsa sulle testate musicali di tutto il mondo ed è stata ufficializzata dall’etichetta stessa.

La Capitol Records ha nel suo rooster artisti del calibro di Paul McCartney, Katy Perry, Norah Jones, Sam Smith, Bastille, Nine Inch Nails, Quavo, Migos, Disclosure, Beck, Eagles, Erykah Badu, Marshmello, Mark Knopfler e Lewis Capaldi.

Nei suoi studi registrano nomi di primo piano come Muse e Imagine Dragons, mentre in passato anche Frank Sinatra ha lavorato con l’etichetta.

Si tratta di un riconoscimento importante per Matteo, che al momento sta lavorando al suo primo album e che sarà distribuito in tutto il mondo nel 2020.

“Io e la mia squadra abbiamo lavorato per molto tempo aspettando questo giorno. Ora è arrivato ed è così surreale… Grazie Capitol Records per aver creduto in me e nella mia musica. Sono onorato di far parte della tua famiglia insieme a tanti altri artisti di talento e iconici.

Non mi toglierò mai questa felpa!”

Queste le parole che Matteo Bocelli ha postato, in inglese, sui Social.

MATTEO BOCELLI

Matteo Bocelli ha 21 anni e attualmente studia al Conservatorio di Lucca.

Il giovane ha debuttato dal vivo nel 2016 al Teatro del Silenzio dove ha suonato arie di opere di Giuseppe Verdi insieme a Leo Nucci e Sumi Jo. L’anno successivo si è esibito negli Stati Uniti a Washington, DC durante David Foster and Friends agli Horatio Alger Awards 2017.

Nel 2018 ha duettato con il padre Andrea nel singolo Fall on Me, contenuto nell’album Sì che ha raggiunto la prima posizione della classifica USA di Billboard 200 e della classifica degli album più venduti del Regno Unito. Il videoclip del brano ha superato 52 milioni di views ed è stata utilizzata nella colonna sonora del film Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Nella sua ancora breve carriera, Matteo si è esibito in luoghi simbolici, come l’Hollywood Bowl, il Madison Square Garden di New York e la O2 Arena di Londra. Insieme al padre si è anche esibito in Italia, Sudafrica, Russia, Canada, Messico e Germania ed è stato ospite nei in prestigiosi programmi televisivi nel mondo, come The Late Show with Stephen Colbert, Good Morning America, Dancing With The Stars e nel nostro paese al Festival di Sanremo 2019.

Foto dai Social di Matteo Bocelli