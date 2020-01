E’ ormai noto che Massimo Ranieri tornerà sul palco del Teatro Ariston durante la terza serata, quella che il Festival dedicherà alla storia della musica italiana.

L’artista napoletano è noto che a Sanremo 2020 sarà protagonista di un emozionante duetto con Tiziano Ferro (Qui il nostro articolo) sulle note di Perdere l’Amore, il brano con cui trionfò nel 1988. Ma non è tutto…

Massimo Ranieri ha partecipato per 6 volte in gara al Festival di Sanremo. Nel 1968 si piazzò al 7° posto con Da Bambino, nel 1969 arrivò, invece, 10° con Quando l’amore diventa poesia. Dopo il successo del 1988 tornò in gara nel 1992 con Ti Penso arrivando al quinto posto, nel 1995 con il brano dal sapore tipicamente teatrale La Vestaglia (15° posto) e arrivò in finale nel 1997 con Ti parlerò d’amore, brano firmato da Gianni Togni.

MASSIMO RANIERI

L’eclettico artista napoletano sul palco dell’Ariston porterà anche un brano inedito. Si tratta di pezzo mai pubblicato scritto da Domenico Modugno e che sarà incluso nel suo nuovo album in uscita in primavera. Nell’album dovrebbe anche esserci il pezzo Core Furiente, scritto da Pino Daniele e finora rimasto nel cassetto.

Ranieri non pubblica un album di inediti dal 1995, ovvero dopo una sua partecipazione festivaliera. Da allora si è spesso dedicato al teatro e alla televisione, tralasciando un po’ la sua carriera di cantante.

Tiziano Ferro ha fortemente voluto Massimo Ranieri, che ha accettato senza riserve. Nel mese di febbraio 2020, infatti, ricorrerà un anno dalla morte di Giampiero Artegiani, l’autore di Perdere l’Amore prematuramente scomparso nel 2019 (Qui una nostra videointervista realizzata in occasione di una manifestazione collaterale al Festival 2018).

In una recente intervista Massimo Ranieri si è anche dichiarato disposto a prendere in considerazione l’idea di assumere la direzione artistica del Festival, ma per questo progetto c’è da attendere quantomeno la fine di Sanremo 2020.