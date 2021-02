Uscirà il prossimo 26 marzo per Pluggers e LuckyBeardRec in collaborazione con Epic / Sony Music Italy il nuovo album di Massimo Pericolo Solo Tutto.

Il progetto, già disponibile in pre-order, arriva dopo il singolo Bugie (ne abbiamo parlato Qui) che a pochi giorni dalla pubblicazione sta raccogliendo riscontri più che buoni.

Queste le parole con cui Massimo Pericolo ha annunciato l’arrivo del nuovo album, che arriverà due anni dopo Scialla Semper, progetto certificato con un disco di platino.

L’album conterrà, come detto, anche Bugie, brano che l’artista dopo l’uscita ha voluto spiegare sui social.

“Bugie è uscita, quando l’ho scritta ho pensato a me e a tutti quelli che si sentono in trappola in questa vita, in una famiglia a pezzi, in una cella o in casa propria o semplicemente in se stessi. Ora scrivete voi quello che volete, vvb.”