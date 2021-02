Sarà disponibile dal 19 febbraio io nuovo singolo di Massimo Pericolo Bugie, che segna il suo ingresso del roster Epic / Sony Music Italy.

L’annuncio del brano arriva dallo stesso artista di Brebbia (Varese) durante una live nel suo canale Twitch.

Il brano arriva dopo le polemiche seguite alla pubblicazione del singolo Beretta e in particolare al videoclip in cui l’artista è vestito da poliziotto (ne abbiamo parlato Qui).

“Da quando da bambino ho capito che potevo decidere cosa fare ma non cosa volere non riesco nemmeno a contare le volte che ho pensato di farla finita pur di non vivere in un mondo come questo. Le persone non riescono a vivere senza mentire, se accettassimo il casino senza senso che è la vita non faremmo più un cazzo.

Io sinceramente non so come faccio. Sicuramente mentendo a me stesso. Sicuramente scrivendo. Voglio solo stare il meglio possibile prima di schiattare. Questo è il senso. Niente giusto o sbagliato, nessuna morale. Il mio nuovo singolo in uscita per la squadra potenziata Pluggers + Sony Music Italy è Bugie prod Crookers ed esce venerdì.”