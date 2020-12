Dopo i Coma_Cose e Boss Doms, prosegue #MARTINILIVEBAR con l’ultimo appuntamento del 2020 con l’evento-aperitivo a sostegno dello spettacolo italiano. Giovedì 17 dicembre alle 19, in diretta streaming dalla Terrazza Martini di Milano, si svolgerà il live di Nitro.

L’evento è totalmente gratuito e sarà visibile in live streaming domani dalle 19 sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @martiniit e sui canali social di Nitro, @robertdenitro.

Iscrivendosi all’evento si riceve il codice sconto per un kit MARTINI Fiero&Tonic così da poter seguire lo spettacolo con un cocktail fresco e naturale tra le mani.

#MARTINILIVEBAR – IL TERZO APPUNTAMENTO CON NITRO

“In questo periodo, avere l’opportunità di esibirsi dal vivo è davvero un privilegio per un artista, più grande di quanto già lo sia in tempi ‘normali’. Sono davvero contento che ci sia chi continua a sostenere il nostro mondo perché per me (come per qualsiasi collega) è fondamentale condividere la musica con il pubblico. Avere di nuovo questa occasione, dopo mesi, è un grande piacere.”

Queste le parole di Nitro durante la virtual press conference. Prosegue Fabio Pane, Martini marketing manager Italy.

“I primi due appuntamenti di #MartiniLiveBar hanno avuto un grande successo. Siamo stati felici di non rimanere fermi anche in questa situazione così eccezionale, dimostrando che può cambiare il contesto circostante, che possono svilupparsi nuovi canali o differenti tecnologie, ma che la voglia di stare insieme, di bere un aperitivo e di accompagnarlo con della buona musica, non si spegne. Da più di 150 anni Martini è l’aperitivo degli italiani, attento ad interpretare i nuovi trend, ad anticiparli anche. Lo facciamo con i nostri prodotti, dove la qualità e la ricerca sono parole chiave, ma non solo. Quest’anno avevamo davanti a noi una doppia possibilità. Restare fermi, aspettando che la tempesta passasse, oppure rimboccarci le maniche e trovare nuovi modi di offrire intrattenimento a coloro che amano l’aperitivo Martini, facendo allo stesso tempo la nostra parte per sostenere quei settori professionali che sono stati al nostro fianco in tutti questi anni, creando le occasioni in cui prendere un aperitivo, e che oggi stanno vivendo un momento difficile. Concludiamo allora l’anno in bellezza con un nuovo appuntamento dalla nostra Terrazza Martini brindando con un MARTINI Fiero&Tonic, con la speranza che il 2021 porti nuove occasioni di incontro in serenità.”

LE PAROLE DI NITRO

Nitro è reduce dalla pubblicazione del singolo Ossigeno realizzato insieme a Vegas Jones.

“Ossigeno è un brano scritto in 20 minuti con le lacrime agli occhi. Spesso la gente pensa che quando hai successo hai tutto e sei felice sempre. Penso che più cresco più metto dentro me nella musica. Ora sto scavando molto dentro di me e spero che qualcuno lo capisca.”

Nitro sarà in diretta streaming il 17 dicembre dalle 19 per #MartiniLiveBar.

“Sono contento di essere parte di questo progetto. Chi mi ha scelto sa quanta anima metto quando faccio le performance dal vivo. Cercherò di entrarvi dallo schermo in casa. Quando si va ai concerti bere con gli amici ti toglie i freni inibitori e ti fa scatenare. Musica e alcolici vanno di pari passo da un bel po’, ma è importante bere responsabilmente.”

Un discorso a parte lo merita il lockdown, che Nitro ha vissuto pochi giorni dopo aver pubblicato l’album GarbAge.

“Per me è stato un dramma. Il mio disco è uscito qualche giorno prima del primo lockdown e mi è crollato il mondo addosso. Dopo due settimane brutte, in cui psicologicamente sono stato male, mi sono svegliato dicendomi che dovevo fare qualcosa. Poi… ho cercato un modo di tenere impegnata la mente. Sono un over-thinker, una persona che pensa tanto. È difficile scrivere un disco quando stai un anno intero in 4 mura. Quando voglio scrivere vado nei bar di città a caso e ascolto quello che dice la gente. La mia scrittura nasce da quello che la gente dice e quello che la gente fa. È difficile, ma bisogna tenere duro! Quando riprenderemo ci saranno un sacco di live! Non rinuncerò mai più all’occasione di vedere un concerto.”

Sanremo? Nitro ci ha mai pensato?

“No, mai. Non ci andrò mai. Li hanno fatto fare una figuraccia a Eminem che è il più grande di tutti. I rapper che ci vanno tradiscono un ideale. Il rap non è una moda, anche perchè c’è da più di 30 anni. Può essere una moda una certa immagine del rap. Secondo me l’industria musicale sta sfruttando troppo gli artisti. C’è un appiattimento culturale. Dovremmo dare un messaggio, un’emozione. L’unica costante che rimane nella musica è che ci si annoia facilmente. Bisogna solo sapersi evolvere, adattare e in questo momento non è facile.”

La collaborazione dei sogni?

“Zucchero. Fuori dal mondo del rap vorrei collaborare con Zucchero. Lo ascolto da sempre. Ma chissà… Poi… vorrei scrivere e interpretare un film…”