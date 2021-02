Chadia Rodriguez sarà la protagonista del quarto appuntamento di #MARTINILIVEBAR, il live streaming in diretta dalla Terrazza Martini di Milano.

Dopo Coma Cose, Boss Doms e Nitro, che hanno raggiunto oltre 70.000 persone, via all’appuntamento dell’aperitivo digitale a sostegno dello spettacolo italiano.

Si può seguire il live streaming dalle 19 sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @martiniit.

Chadia Rodriguez si esibirà accompagnata dalla dj TAMI, portando, tra gli altri brani, il suo ultimo singolo Donne che odiano le donne, uscito per Sony a inizio febbraio 2021.

Uno showreel che porterà sul palco virtuale di Terrazza Martini brani di rottura, capaci anche di affrontare temi quanto mai attuali per la Generazione Z come il body shaming o il cyberbullismo. Un modo per non spegnere le casse e continuare a sostenere la musica e lo spettacolo italiano, da parte di uno specialista dell’intrattenimento, come Martini.

“Sono felice e onorata di prendere parte a questa iniziativa di Martini. Specialmente in un periodo come quello di adesso, potermi esibire live per il mio pubblico e i miei fan è una grandissima emozione e spero possa essere un segnale per far vedere una volta in più il valore e l’importanza della musica dal vivo.

Negli ultimi anni noi donne ci siamo fatte largo anche nella Trap. È più difficile, ma se ci credi puoi arrivare dappertutto! Fare musica per diventare famosi ha poco senso. L’unica cosa che conta davvero per me è la musica!”