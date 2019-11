Marracash è tornato e, a quanto pare, il pubblico del rap sentiva realmente la mancanza di quello che è stato ribattezzato il King of Rap.

In una sola settimana infatti l’artista con l’album Persona è balzato primo nelle classifiche di vendita di FIMI/GfK in album, singoli e vinili, primo in quelle streaming e, grazie a questi risultati, ha conquistato il disco d’oro per le oltre 25.000 unità.

Ribadiamo, tutto questo in una sola settimana.

Ma non solo, il successo è anche live. In meno di 48 ore infatti sono andare sold out entrambe le date al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e ora si aggiunge in calendario un terzo appuntamento le cui prevendite partiranno dalle 17:30 di oggi, 12 novembre.

Queste tutte le date di In Persona Tour organizzato da Friends & Partners:

3 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – SOLD OUT

4 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – SOLD OUT

6 APRILE – ATLANTICO LIVE! – ROMA

9 APRILE – PALA PARTENOPE – NAPOLI

16 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE

18 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – NUOVA DATA

21 APRILE – CONCORDIA – TORINO VENARIA

I biglietti per il terzo appuntamento sono in prevendita al link qui sotto e nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di mercoledì 19 novembre.









L’album di Marracash, Persona, è disponibile in formato fisico (cd e vinile) e in quello digitale oltre che su tutte le piattaforme streaming.