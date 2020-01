Il Teatro dal Verme di Milano si è trasformato per una sera in un tempio delle emozioni. Una sorta di macchina del tempo emozionale nel quale si è svolta una celebrazione della musica italiana degli ultimi 50 anni, grazie ai festeggiamenti per il mezzo secolo di carriera di uno degli artisti più eclettici del panorama nazionale, ovvero Mario Lavezzi.

Un concerto in cui l’artista ha portato sul palco alcuni dei brani del proprio repertorio, equamente suddivisi tra i brani propri, quelli scritti e composti e quelli prodotti per altri artisti.

…E La Vita Bussò, questo il nome del tour teatrale, che ricorda il cofanetto che raccoglie una carriera passata a scrivere la storia della musica italiana (Ne abbiamo parlato Qui).

Sul palco con Mario Lavezzi la band Pop Deluxe, formata da Alessandro Governatori (basso), Paolo Tarini (batteria), Paolo Pedretti (chitarra), Michele Scarabattoli (tastiere) e Cristina Di Pietro (pianoforte e cori).

Non sono mancate le sorprese. Sono, infatti, saliti sul palco i Camaleonti, Marcella Bella e un’esilarante Ornella Vanoni. Per il bis si è presentato sul palco anche Morgan che ha intonato con Lavezzi l’immortale La Canzone del Sole di Lucio Battisti.

“Una serata carica di emozioni e ricordi che ho condiviso con tanti amici. E un grazie speciale a tutto il pubblico!”

Queste le parole del primo music maker della musica italiana.

MARIO LAVEZZI – …E LA VITA BUSSO’ – LA SCALETTA

Il primo giorno di primavera

Canti di Sirene

L’ora dell’amore

Superstar / Un Papavero / Mondo Blu

Il Mio Canto Libero

Molecole

In Alto Mare

Le Tue Ali

E la luna bussò

Professore

Se rinasco

Dolcissima

Momento Delicato

Per l’eternità

Stella

Stella Gemella

Avanti così

Insieme a te

Varietà

Succede

Biancaneve

Vita

Bis

E’ tutto un attimo

Chiuso per ferie

La canzone del sole

Canti di sirene

MARIO LAVEZZI – …E LA VITA BUSSO’ TOUR – LE PROSSIME DATE

Dopo la data zero di Cagli (Pu) e il concerto milanese, ecco le prossime date:

Venerdì 24/1 – Bologna, Teatro Duse

Martedì 28/1 – Roma, Auditorium Parco della Musica

Venerdì 31/1 – Torino, Teatro Colosseo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI