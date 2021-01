Sarà in radio e in digitale dal 15 gennaio il nuovo singolo di Mario Biondi Cantaloupe Island (Dj Meme Remix). Si tratta delle rivisitazione del più celebre brano di Herbie Hancock, pubblicato nell’album Empyrean Isles del 1964, con il testo di Mark Murphy inciso nel 1975.

Il singolo anticipa l’album Dare che uscirà il 29 gennaio, già disponibile in pre-order e pre-save. Un disco in cui il crooner propone 10 inediti e 3 rivisitazioni (ne abbiamo parlato Qui).

MARIO BIONDI CANTALOUPE ISLAND (DJ MEME REMIX)

Cantaloupe Island, prodotto dallo stesso Mario Biondi, è stato registrato assieme agli High Five Quintet di Fabrizio Bosso, gruppo con il quale Mario ha inciso il suo primo album di successo, A Handful of Soul nel 2006.

Il brano proposto come apripista del progetto sarà la versione remix di DJ Meme, dj e produttore brasiliano con il quale Mario ha recentemente collaborato per il progetto Paradise, uscito come box digitale a giugno e in vinile a tiratura limitata per il Record Store Day a novembre.

Nella sua rivisitazione di Cantaloupe Island, DJ Meme ha esaltato il già coinvolgente groove della produzione originale di Mario Biondi, le cui caratteristiche ritmiche e melodiche assumono in questa veste una forte impronta disco.

MARIO BIONDI IN TOUR

Mario Biondi tornerà dal vivo a marzo nelle prime due date-anteprima del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners.

Le due date, previste inizialmente a maggio 2020 e successivamente spostate a febbraio 2021, saranno recuperate secondo il seguente calendario.

14 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma

16 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

