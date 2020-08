Marina Rei live

Si svolgerà il 7 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma lo speciale concerto con cui Marina Rei festeggerà 25 anni di carriera.

Un evento unico in cui l’artista presenterà dal vivo l’album di inediti Per Essere Felici uscito nei mesi scorsi (Qui la nostra intervista).

Marina Rei inviterà sul palco numerosi ospiti e amici, per celebrare al meglio un quarto di secolo di musica, sempre controcorrente senza seguire le logiche del mercato.

“Vorrei che il 7 settembre fosse una festa. È questo, oggi, il mio desiderio, ed è così che immagino quel giorno. Potrò salire di nuovo su un palco, per un concerto unico, e ripercorrere 25 anni di musica in un momento in cui la musica si ascolta faticosamente, in un momento in cui la musica va ascoltata di nuovo senza paura.

Ed è anche per questo motivo che ho voluto fortemente che un sogno diventasse realtà. Un passo avanti, per noi, che viviamo e camminiamo da sempre con la musica, per noi che vogliamo e dobbiamo ritrovare la fiducia e ricominciare a sognare.

Emozionare ed emozionarci insieme a chi ci dà la possibilità di farlo e a chi ci ascolta con attenzione ogni volta. Su quel palco, con alcuni amici speciali che mi hanno accompagnato in questo lungo tempo, suoneremo e canteremo guardando avanti, per potervi incontrare ancora.”