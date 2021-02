Marika: la forza di essere sé stessi nel nuovo singolo “Questa Sono Io”

E’ uscito per T-Recs Music con distribuzione Pirames International Questa Sono Io, il nuovo singolo di Marika, artista che in passato ha fatto parte del cast di Amici di Maria De Filippi.

Il brano esalta la forza di essere se stessi, ma diversi, nell’intento di non uniformarsi e di restare speciali per ciò che si è davvero.

Nata a Benevento nel 1989, Marika si esibisce sin da giovanissima nei locali, ispirandosi a Ella Fitzgerald, Sara Vaughan, Etta James.

Dopo la maturità al Liceo linguistico di Benevento, si trasferisce a Roma e comincia a studiare canto, ispirata dal suo amore per la musica soul/jazz.

MARIKA

Nel 2013 Marika partecipa ad Amici di Maria De Filippi e subito dopo

si esibisce nel programma mattutino Edicola Fiore, condotto da Fiorello.

Dopo diverse esperienze decide di trasferirsi a Londra, dove inizia a collaborare con DJ, producers e musicisti dell’area pop/soul della capitale britannica.

Qui nasce il suo primo singolo, Comin’ closer, realizzato da John Davis, mastering engineer di importanti produzioni artistiche, quali Paul Weller, The Cranberries, Lana del Rey.

Contemporaneamente avvia la collaborazione con The Blisters Boyz, duo francese molto noto in Europa per i remix e featuring per brani di As Animals e Madonna.

Rientra in Italia con il sogno di pubblicare un suo disco, iniziando la collaborazione con diversi autori italiani.

Nasce così il nuovo progetto Marika pubblicato da T-Recs Music: cinque brani inediti, che racchiudono suoni semplici e stilizzati, con echi raffinati e ricchi di sound black, grazie anche alla produzione di Matteo Costanzo.