E’ uscito Adieu, nuovo singolo di Marianne Mirage tratto dall’album Vite Private, uscito lo scorso 18 ottobre (Ne abbiamo parlato Qui) e che racconta in musica storie vere di vite vissute.

Adieu, come tutto l’album, si caratterizza per un suono internazionale grazie alla voce di Marianne e alla produzione di Luca Mattioni. Un inno all’amore in cui si raccontano anche le paure, tra cui quella di perdere le persone che si amano.

“Siamo tutti uniti, uomini e donne insieme e vorrei che questi tempi difficili siano anche una spinta emotiva positiva, per farci apprezzare quello che abbiamo, dare importanza all’amore, alla condivisione, al sostegno.”

Marianne dedica Adieu a una persona speciale, che come lei stessa racconta… non vorrebbe mai perdere.

Il brano è accompagnato da un evocativo videoclip girato a Venezia alle prime luci dell’alba, quando tutto è avvolto nella nebbia. E’ diretto dalla regista Giulia Achenza, candidata ai David 2020 nella sezione corti.

Nel video si è voluto raccontare un amore passionale in cui è difficile dirsi addio. L’ispirazione è cinematografica, ovvero Anonimo Veneziano, storico e struggente film del 1970 diretto da Enrico Maria Salerno con Florinda Bolkan e Tony Musante.

Protagonista del video è l’attore Francesco Maccarinelli con Marianne.

MARIANNE MIRAGE – IL TOUR

Dopo il buon riscontro delle prime date del suo tour e dopo aver aperto con successo i due concerti italiani di Tamino, Marianne Mirage, come tanti suoi collegi, ha dovuto sospendere l’attività live. Questo il messaggio postato sui social:

“Mi viene spontaneo scrivere a tutti i miei colleghi, musicisti e tutti gli addetti ai lavori. Siamo tutti insieme in questo difficile momento. Non poter suonare e fare concerti è davvero una cosa impensabile e triste. Quando la vita si fa dura i duri cominciano a giocare.. Mi mancate.”

Foto di Francesco Castagnino