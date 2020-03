Maria De Filippi difende le sardine e i ragazzi di Amici da Nicola Porro

Maria De Filippi ha pubblicato attraverso le pagine social di Amici di Maria De Filippi una lettera al giornalista, nonché conduttore di Quarta Repubblica, Nicola Porro.

Porro, attraverso le pagine del suo blog personale, nella giornata di ieri non ha risparmiato critiche all’intervento delle Sardine avvenuto nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi (trovate l’intervento integrale qui).

Ecco un estratto di quanto scritto dal giornalista:

“…quel che resta delle Sardine va in onda da Maria De Filippi in quella che in fondo è la loro collocazione naturale: ‘Amici’, programma per narcisetti più speranzosi che talentati, per la serie: se mi dice giusta, mi sistemo per la vita o almeno per qualche stagione.

Come una lunga rincorsa, durata tre mesi, che arriva all’epilogo: cronaca di un sorte annunciata.“