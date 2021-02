Margherita Vicario Orango Tango, è questo il titolo del nuovo singolo della cantautrice.

L’artista ritorna dopo Giubbottino, un’estate passata a ritmo di Pina colada con Izi e il recente duetto con Rancore in Equatore (vedi qui).

Il nuovo brano in uscita per Island Records è disponibile da oggi in pre-save qui ed uscirà su tutte le piattaforme digitali giovedì 18 febbraio. Il ritorno di Margherita Vicario avviene con un brano audace e coinvolgente.

Sonorità urban e dal respiro internazionale con la produzione di Davide “Dade” Pavanello il tutto abbinato ad Linguaggio tagliente con versi irriverenti e assonanze brillanti, in pieno stile Vicario che ci portano nella surreale giungla di Orango Tango, luogo di piena libertà popolato da cowboy, oranghi, artisti e politici, provocatorio universo in cui realtà e onirico sembrano confondersi.

Ecco come Margherita racconta questo nuovo brano:

“Il brano nasce da un beat che mi ha proposto il mio produttore, Dade, che fin dal primo ascolto mi ha colpito e a cui mi sono subito affezionata” commenta Margherita. “Orango Tango è un pezzo dinamico e divertente, forse il brano più surrealista su cui ho mai lavorato, in cui si incontrano mille mondi e mille personaggi diversi ” continua l’artista “E’ un sogno senza freni o inibizioni, un non luogo in cui ancora una volta, ma in questo caso in maniera più sfacciata, dico la mia”.

Margherita Vicario Orango tango testo e audio

In arrivo il 18 febbraio

Foto di Mattia Guolo