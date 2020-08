Margherita Vicario Live 2020: tre nuove date nel tour estivo della cantante

Margherita Vicario Live 2020. Mentre continua il successo dell’ultimo singolo Piña Colada feat. Izi, il tour estivo di Margherita Vicario, prodotto da DNA Concerti, si arricchisce di nuovi appuntamenti.

Oltre a quelle già annunciate, sono tre le nuove imperdibili date da segnare in calendario: la prima – in una formula del tutto eccezionale – sarà quella di Cefalù (PA) il 27 agosto per Orbita, una performance su un palco totalmente rivolto verso il mare aperto e fruibile solo via mare, tramite una “boat experience”.

Il secondo nuovo appuntamento sarà a Modena il 18 settembre per Indie Festival, nella splendida cornice dell’Arena del Lago; il terzo invece è quello di Genova il 23 settembre per Aspettando Goa Boa XXIII, in apertura il duo elettro-pop genovese Marte.

In questi speciali live, Margherita Vicario si esibisce con una band al completo, presentando per la prima volta sul palco i successi del 2020, ma durante il set trovano spazio anche i brani del primo album, riarrangiati per l’occasione.

Il pubblico ha già dimostrato grande entusiasmo durante la prima parte del tour di Margherita, che ha offerto ai fan uno show più strumentale nella prima parte e dai tratti più urban, con alcune sequenze in base, nella seconda.

Anche il nuovo singolo Piña Colada, è pronto per essere presentato ai fan durante il tour estivo, un ritorno attesissimo dai fan della Vicario, che trova nel live la sua dimensione più energica e naturale.

Piña Colada, uscito per Island Records, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Ad accompagnare l’artista in questo viaggio alla ricerca dell’autentica felicità, uno dei nomi più interessanti del panorama urban attuale, Izi, con la produzione è di Davide “Dade” Pavanello.

Piña Colada è il racconto ironico di questa ricerca, valigia e passaporto in mano, di questa presa di coscienza dei limiti della vita contemporanea, fatta di depressione e paranoia, debiti, tecnologia, giubbottini, carriere da far decollare a tutti i costi.

Tagliare il superfluo, accontentarsi, rallentare: il segreto della felicità è la decrescita. Il singolo è accompagnato anche da un videoclip .