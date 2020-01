Margherita Vicario Giubbottino è il nuovo singolo. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 gennaio per Island Record (Universal Music Italia).

L’artista romana, classe 1988, torna con un brano irriverente e audace il cui testo recita, tra l’altro:

“Tu al tuo uomo digli tutto, ti farà godere il doppio ogni piccolo dettaglio si trasformerà in un sogno”

Dopo aver lanciato nel 2019 per INRI Abaué (Morte di un trap boy), l’ottima Mandela e Romeo feat. Speranza e Dardust, Margherita Vicario torna con un pezzo dalle sonorità ricche e raffinate, che danno vita a un pop dalle influenze urban.

Giubbottino è prodotto come i tre singoli precedenti da Davide “Dade” Pavanello.

Ecco come racconta il brano la Vicario:

“Giubbottino è per tutte le parole che mi sono strozzata in gola con i miei amori, amanti, uomini. Per tutti quelli che fanno i fighi con i giubbottini e gli occhiali da sole. Per quelli che sembrano interessati e interessanti, ma in realtà non ti vedono e non ti ascoltano. E non riescono a entrare in contatto profondamente, anche solo per una notte magari, ma profondamente. Giubbottino è una cavalcata, divertente e imperfetta, molto meglio di un porno. È una canzone perfetta per iniziare questi anni ‘20 del 2000 perché sarà il decennio delle donne, per questo mi permetto di dire loro la mia”.

Il videoclip del brano è diretto da Francesco Coppola. Nel video ambientato in un palazzo-giungla barocco e sfarzoso, va in scena una sfilata, dove sono gli uomini ad essere scrutati da una platea composta unicamente da donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani modelli non riusciranno a restare indifferenti.

Un grottesco capovolgimento dei ruoli e dei comportamenti sedimentati nell’immaginario collettivo, dove l’uomo diventa oggetto del desiderio della donna.

Margherita Vicario Giubbottino testo

Sia chiaro che quello che dico,

che faccio, che scrivo, che penso

a te forse non ti piace

ma allora com’è che non cambi canale?

Se senti una donna parlare per cinque minuti d’amore

e la cosa non ti da pace

vuoi uscire e ti cambi mutande

chiedi da bere, cerchi consigli

ed eviti quelle che vogliono figli

ma sotto sotto sei come un biscotto

il problema è più grosso

Tu al tuo uomo digli tutto (tutto)

ti farà godere il doppio (doppio)

ogni piccolo dettaglio (ogni piccolo dettaglio)

si trasformerà in un sogno

E non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

e non è come in un porno, ah

è molto meglio

e non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

l’hai mai visto bene un porno?

Spacca il cervello

Voglio farlo da te

farlo sempre da te

E’ inutile, spegni la luce, riaccendi la luce

ma forse è lei che non ti piace

l’odore, le stelle, la giacca di pelle

non devi guardare le foto la notte

le donne, le botte, rovinano l’estate

l’America è alle porte

troppo latte poi troppo porno

mamma mi drogo ma non ogni giorno

eppure c’ho i soldi

ti giuro, non molti

Tu al tuo uomo digli tutto (tutto)

ti farà godere il doppio (doppio)

ogni piccolo dettaglio (ogni piccolo dettaglio)

si trasformerà in un sogno

E non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

e non è come in un porno, ah

è molto meglio

e non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

l’hai mai visto bene un porno?

Spacca il cervello

Voglio farlo da te

farlo sempre da te

Ti fa stare male

se non ti metti il giubottino che ti pare

chiudi la bocca, con quei denti mi fai orrore

e se mi parli degli occhiali è da cafone

E non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

no, non è come in un porno, ah

è molto meglio

e non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

l’hai mai visto bene un porno?

Spacca il cervello

Voglio farlo da te

farlo sempre da te