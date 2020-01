Mare Culturale Urbano: il programma di gennaio, febbraio e marzo

Il Mare Culturale Urbano è ormai da qualche anno il punto di riferimento per gli amanti della musica e dell’arte. Anche per i primi tre mesi del 2020 il programma è ricco ed è sintetizzato dalla parola Tempesta.

Ecco tutti gli appuntamenti del primo trimestre del 2020 dello spazio sito a Milano in Via Gabetti 15, a pochi passi da San Siro e inaugurato nella primavera del 2016.

MARE CULTURALE URBANO – RASTER

La stagione 2020 è stata inaugurata il 9 gennaio con Raster, la rassegna di musica underground nata nel 2016. Nove appuntamenti a ingresso gratuito con protagonisti gli artisti della scena indie italiana.

Dopo l’appuntamento con i Lunedì HardCore Night, ecco i prossimi:

– 16 gennaio Hey!Himalaya e Vinci e i Lupi

– 23 gennaio Janaki’s Palace, Leanò e Alessia Marchianò

– 6 febbraio Leandro e EDY (in collaborazione con Doc Live)

– 13 febbraio Paladino, Valeria Napolitano e Simo Mamaboy

– 20 febbraio Carlo Corallo, MasterFreesta e The Voodoo Lady

– 5 marzo Ongaku e Ett

– 12 marzo Rumori Dal Fondo e Antonio Palumbo

– 19 marzo Tiigre

E’ inoltre confermato il format Raster Noreson, una serata speciale che per un sabato al mese accoglie musicisti con esperienze internazionali. Ecco gli appuntamenti:

– Sabato 11 gennaio High Pit, Asino, Holy Swing e Folagra (ingresso 5 euro)

– Sabato 15 febbraio Caso e Atlante (ingresso 7 euro)

– Sabato 14 marzo Regarde, Sorry! We Are Silly e TBA (ingresso 5 euro).

DISCOVEROO

La musica emergente sarà protagonista al Mare Culturale Urbano con Discoveroo, format realizzato in collaborazione con I Distratti. Un viaggio musicale tra sperimentazioni musicali e nuove sonorità.

Ecco il programma:

– 30 gennaio Blindur (ingresso 8 euro)

– 27 febbraio Buzzy Lao

– 26 marzo Lemandorle

MARE CULTURALE URBANO – NOVARA JAZZ A MARE

La musica jazz è protagonista di Novara Jazz A Mare, un ciclo di concerti a ingresso gratuito organizzati in collaborazione con il Novara Jazz.

Ecco il programma:

– 14 gennaio Piergiorgio Elia Quartet

– 11 febbraio Johnny Lapio Quintet

– 25 febbraio AB Quartet

– 10 marzo WE3

– 24 marzo Michele Sannelli’s Gonghers

A-MARE LA CLASSICA

La musica classica avrà anche nel primo trimestre del 2020 spazio al Mare Culturale Urbano con una rassegna pomeridiana curata da Luca Martinelli. Tre appuntamenti, un sabato al mese, in cui giovani strumentisti presentano composizioni passate e contemporanee. Gli appuntamenti di A-Mare la Classica prevedono un ingresso di 5 euro.

– 18 gennaio Luca Etzi (oboe), Irene Barbieri (violino), Alice Castelnuovo (viola), Alice Boiardi (violoncello) proporranno la musica di Bach e Mozart

– 15 febbraio Entòs Guitar Quartet (Dante Bignoli, Davide Crenna, Giovanni Scandolara e Gianluigi Ubezio)

– 21 marzo, London’s Damen (Simona Valsecchi, Chiara Pasqualini, Alessandra Gilberti)

MARE CULTURALE URBANO – ASCOLTIAMO UN DISCO

Il giornalista e critico musicale Luca De Gennaro guiderà una serie di incontri previsti una domenica pomeriggio al mese.

Il pubblico sarà guidato alla riscoperta degli album più importanti della storia della musica.

– 26 gennaio Rio dei Duran Duran

– 23 febbraio Brothers in arms dei Dire Straits

– 15 marzo Born in the U.S.A. di Bruce Springsteen

VOCI DI PERIFERIA

Voci di Periferia è un appuntamento fisso per il Mare Culturale Urbano, progetto nato nell’autunno del 2018. Un laboratorio permanente in grado di unire rap, cultura underground e innovazione. Uno show che mescola canto e dj set, punto di riferimento per molti giovani che possono crescere artisticamente facendo esperienza direttamente sul palco.

Appuntamento il 18 gennaio, il 29 febbraio e il 21 marzo.

MARE CULTURALE URBANO – GLI APPUNTAMENTI SPECIALI

In calendario ci saranno anche tre eventi speciali:

– Venerdì 31 gennaio, alle ore 21.00, il live dei Gender Roles (UK) e dei Low Standards, High Fives, realizzato in collaborazione con NoReason Booking (ingresso 5 euro).

– Sabato 25 gennaio, alle ore 21.00, Cernusco Jazz “Special Event 2020” con Daniele Di Bonaventura e Gabriele Boggio Ferraris (ingresso 8 euro).

– Sabato 22 febbraio, alle ore 21.00, la serata “Celluloid”: in programma la proiezione di “24 Hour Party People”, film dedicato alla storia della comunità dance di Manchester e all’etichetta discografica “Factory Records” dalla fine degli anni 70 ai primi anni 90 e dj set di North of Loreto (Bassi Maestro) + Parker Madicine.