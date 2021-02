Marco Rotelli e Carmen Pierri: inedito duetto nel singolo “Vorrei volare”

Vorrei Volare (MR Records) è il nuovo singolo di Marco Rotelli e Carmen Pierri. Il cantautore torna così qualche mese dopo Niente, brano scritto da Luca Dirisio (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano, prodotto da Enrico Kikko Palmosi e distribuita da Artist First è una ballad intensa, scritta con Simone Sassone, e che unisce perfettamente gli stili di Marco e Carmen.

“Credo sia un brano che scalderà i cuori di chi lo ascolta. Sono davvero contento di questa collaborazione, Carmen mi ha colpito molto durante The Voice, tra le altre cose era nella squadra capitanata dall’amico Gigi D’Alessio.”

Spiega Marco Rotelli. Il cantautore, a proposito di Carmen Pierri, aggiunge.

“Di Carmen mi ha colpito sin dalla prima volta che l’ho vista a The Voice la sua voce estremamente comunicativa nonostante la giovane età. Ci crede e ci mette il cuore quando canta, e arriva. Una caratteristica fondamentale per me, e che credo non manchi in vorrei volare, è l’anima. L’anima arriva sempre al pubblico, e speriamo che anche in questo caso… arrivi.”

Per Marco Rotelli si tratta del terzo featuring. Il cantautore nel 2015 ha duettato con la vincitrice di Amici Deborah Iurato nel brano Fermeremo il tempo e nel 2018 con il cantante spagnolo David Neria in El amor que no se vive.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da CREG Production.

MARCO ROTELLI E CARMEN PIERRI – VORREI VOLARE – IL TESTO

Musica: Marco Rotellini

Testo: Marco Rotellini, Simone Sassone

Milioni di voci e respiri che

muovono l’aria di questa città

dietro uno schermo colori più limpidi

per dare un filtro alla normalità

ma di ricordi appannati tu non ne hai?

Quelli che e’ dura cancellarli, sai

io li nascondo, li fermo e li tengo qui

In questo cuore che non si sa’ mai.

Dovrei gridare al mondo soltanto che

Che questa vita non ha senso se

non posso averti, toccarti e rincorrerti

Mentre fingi di nasconderti

dai

Vorrei volare

Per affondare i tuoi occhi dentro ai miei

E poi rivedere il sole all’improvviso

Senza ombre sul tuo viso

Vorrei vedere

Dov’e’ la fine di questo arcobaleno che

Sembra attraversare il mare e lasciami sognare

Che c’e’ tempo per tornare

Se tu adesso non ci sei.

Milioni di passi invisibili

Tengono il tempo di questa città

ognuno in cerca di occhi più simili

A quelli persi troppo tempo fa’

Ma sembra strano gridare per dire che

Che questa vita non ha senso se

Non posso averti, toccarti e risponderti

Tu che sei nata per confondermi

Sai

Vorrei volare

Per affondare i tuoi occhi dentro ai miei

E poi rivedere il sole all’improvviso

Senza ombre sul tuo viso

vorrei vedere

Dov’e’ la fine di questo arcobaleno che

Sembra attraversare il mare e lasciami sognare

Che c’e’ tempo per tornare

Se tu adesso non ci sei.

(strumentale)

… e sembra attraversare il mare e lasciami sognare

Che c’e’ tempo per tornare

Se tu adesso non ci sei.