Marco Mengoni L’Anno che Verrà

E’ passato un anno, ma sembra trascorso un secolo. Quello che abbiamo vissuto negli ultimi 12 mesi è un qualcosa di incredibile e che ancora fatichiamo ad accettare.

La musica live si è fermata, ma la sua forza dirompente non la si può imbrigliare e lo dimostra anche in questa occasione. Marco Mengoni è stato chiamato per interpretare da Piazza Vecchia a Bergamo una emozionante versione de L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla.

“Dalla è un genio del passato radicato nel futuro. L’anno che verrà è un brano che sembra scritto per questi nostri giorni complessi.”

Dopo la speciale anteprima di ieri su Rai 1, in coda all’edizione del TG della sera, da oggi è disponibile su RaiPlay 21.02.20 – 21.02.21 L’anno che verrà, l’evento unico da Piazza Vecchia a Bergamo voluto dalla Rai per unire il pubblico in un momento di riflessione sul difficile anno trascorso attraverso la voce straordinaria del cantautore.

Per raccontare questi mesi complessi e per dare un segno di speranza, Marco Mengoni ha scelto di proporre una versione intima ed essenziale de L’anno che verrà di Lucio Dalla, artista a cui Marco era legato da profonda stima reciproca.

Scritta nel 1978, la canzone è oggi più attuale che mai. Rappresenta, infatti, il desiderio di ripartire in un momento collettivo così difficile; ad introdurre questo brano senza tempo una breve riflessione per ricordare la paura, l’incertezza e la solitudine vissute in questo anno, e insieme la forza che abbiamo trovato, “è stato necessario ritrovarsi cercando di capire che cosa sia veramente importante”.

