Venerdì 12 febbraio è uscito il nuovo singolo di Marco Filadelfia Le Solite Stories (Tycaua / Artist First), brano che arriva Jumanji e Weekend (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

“‘Le Solite Stories’ racconta una storia d’amore attraverso un brano rap urban che, come tutte le IG stories, ha un suo inizio e una sua fine. Una persona, dice Marco, che fa parte della tua vita nel XXI secolo fa parte anche dei tuoi Social: ma una volta finito tutto, quella storia infinita diventerà solo un ricordo nell’archivio di Instagram.”

MARCO FILADELFIA LE SOLITE STORIES – IL TESTO

Autori: Marco Filadelfia, Lorenzo Luciani

Compositori: Lorenzo Luciani, Ilario Palma

Frasi D’Amore

Sbalzi d’umore

Problemi di droghe

Nuvole e Sole , Le solite Stories

Non siamo bravi ad amare

Ma sappiamo fuggire

E io c’ho quasi vent’anni

Ma non riesco a mentirti

E fumavamo sulle scale

Insieme già da bimbi

Siamo cresciuti insieme

Ho imparato a capirti

Guardo il cielo anche stanotte

Cade una stella e dopo vedo te

Sai che sorrido nelle storie

Ma ci sto male se son senza te

E te l’ho detto mille volte

Che anche se ho tutto penso solo a te

Io che sorrido nelle storie

Ma in questa camera non ci sei te

Ti voglio così bene

Che mi faccio male

Passo tutta notte

In camera a fumare

Tu mi dici che

Con tutti questi soldi

Non posso avere te

E tutti i tuoi colori

Ti spoglio così bene

Per me è naturale

Farlo tutta notte

Ma non è scopare

Tu mi dici che ormai siamo ricordi

Oggi ho perso te e tutti i tuoi colori

Guardo il cielo anche stanotte

Cade una stella e dopo vedo te

Sai che sorrido nelle storie

Ma ci sto male se son senza te

E te l’ho detto mille volte

Che anche se ho tutto penso solo a te

Io che sorrido nelle storie

Ma in questa camera non ci sei te

Mi chiedo dove sei

Quando non rispondi

Mi chiedo cosa fai

Quando non fai stories

Mi chiedo se mi cerchi

Persa nei tuoi sogni

Mi chiedo se ritorni

Uno di questi giorni

Ti sblocco e poi ti chiamo

Cambio foto e stato

Quando litighiamo

Passo notti in bianco

E do tutto per scontato

Anche che ti amo

Rabbia che scivola addosso sui miei Levis

Come fosse olio di un motorino rotto di cui io ho ancora bisogno

Ma tu non ci sei più

La benzina che riflette sull’asfalto che colora di Cangiante le giornate grigie in cui mi sei distante e non ne posso più

Guardo il cielo anche stanotte

Cade una stella e dopo vedo te

Sai che sorrido nelle storie

Ma ci sto male se son senza te

E te l’ho detto mille volte

Che anche se ho tutto penso solo a te

Io che sorrido nelle storie

Ma in questa camera non ci sei te

Foto di Taris Persiani