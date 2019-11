Marcella Bella conquista Milano con lo show che celebra 50 anni di musica

Una carriera iniziata 50 anni fa e che negli anni non ha mai subito flessioni o repentini ridimensionamenti. Marcella Bella festeggia al Teatro dal Verme di Milano con lo show 50 anni di Bella musica in cui ripercorre una storia musicale che è indissolubilmente legata alle vicende sociali e culturali del nostro paese.

Mezzo secolo di canzoni che si snodano in un concerto in cui non c’è spazio per la nostalgia, ma solo per una celebrazione della consapevolezza di aver dato un contributo importante, fondamentale alla cultura popolare musicale, quella entrata nell’immaginario collettivo e quella che molti ancora oggi un po’ rimpiangono (Qui la nostra videointervista di presentazione del recente progetto discografico).

Durante le due ore di concerto Marcella si è presentata accompagnata da una band composta dalla chitarrista Simona Malandrino, dal bassista Tony De Luca, dai tastieristi Rosario Bella e Dario Zeno e da un’orchestra diretta dal Maestro Costantino Carollo, vera perla di una serata in cui le musiche di Gianni hanno ancora una volta preso forma creando emozione e coinvolgimento emotivo.

Nella scaletta non mancano i grandi classici, ma c’è spazio anche per alcuni brani più recenti.

Un racconto in oltre venti canzoni in cui non mancano gli ospiti.

Standing ovation per il fratello Gianni, ma grandi applausi anche per Mario Lavezzi (che festeggia proprio quest’anno 50 anni di carriera, ne abbiamo parlato Qui) e Fausto Leali.

Nella serata, ideale replica di quella andata in scena lo scorso aprile al Teatro Brancaccio di Roma, c’è spazio anche per aneddoti legati ad alcuni brani storici come Montagne Verdi o Nell’Aria e per gli abiti e i costumi che ha indossato nella sua carriera, alcuni dei quali saranno esposti al Casinò di Sanremo nel periodo del Festival.

Una festa in cui le date non contano. L’età non conta. Ciò che bisogna considerare è solo l’emozione e i cuori che per oltre due ore hanno battuto all’unisono sono la migliore dimostrazione di una serata in cui la musica è stata in grado di unire più generazioni.

MARCELLA BELLA – 50 ANNI DI BELLA MUSICA – LA SCALETTA

1. Ma ti amo

2. Abbracciati

3. Canto straniero

4. Rio De Janeiro

5. Io domani

6. Nessuno mai (con Mario Lavezzi)

7. Tanti auguri

8. Una grande passione

9. E se qualcuno (orchestrale)

10. Montagne verdi

11. Lovin’ you

12. Ancora un po’

13. Uomo bastardo

14. Sicilia antica

15. Dopo la tempesta

16. Senza un briciolo di testa

17. Nell’aria

18. L’ultima poesia (con Fausto Leali)

19. Il profumo del mare

20. L’emozione non ha voce

21. Aria latina

22. Per il riso per il pianto

23. Fa chic

Foto dai Social di Marcella Bella