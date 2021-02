Manfredi con “Milano Droga” fa un nuovo omaggio alla città meneghina

Milano Droga è il nuovo singolo di Manfredi, negli store digitali dal 19 febbraio 2021. Con questo pezzo, il cantautore classe 1998 rende omaggio alla città meneghina e torna a parlare di Milano a distanza di quattro anni da 20143 Milano Navigli.

Se in 20143 Milano Navigli Manfredi descriveva il mito della grande città con gli occhi di chi viene dalla provincia, in Milano Droga confluiscono tutti i ricordi accumulati negli anni vissuti nella metropoli. In questo nuovo brano, la città di Milano – sempre protagonista – è però diversa: “un po’ più cattiva, un po’ meno fiabesca, ma comunque bellissima a modo suo”.

“Mi piace pensare che sia lei ad essere cambiata” – racconta il cantautore – “lei che è fatta di mattoni, perché altrimenti significherebbe che sono cambiato io e ho paura di non piacermi. Milano, quante cose che mi hai dato e quante invece te ne sei presa. Non capisco se sei la mia libertà o la mia prigione, il palcoscenico dei miei amori o il dietro le quinte delle mie sfortune, e per quanto io ti ami, non so se tu ami ancora me“.

Il brano, in uscita per Foolica, è scritto da Antonio Guadagno (Manfredi) con la collaborazione di Simone Sproccati. La produzione è ad opera di Matteo Cantaluppi e Federico Laini.

Milano Droga arriva dopo la pubblicazione di Hollywood a settembre 2020, e Doveva essere oggi a gennaio di quest’anno. Con questo terzo brano, Manfredi continua a svelare il suo nuovo album di prossima uscita.

Per news ed aggiornamenti, potete visitare i social del cantautore: Facebook e Instagram.