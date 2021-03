Amadeus... Vasco Rossi... Laura Pausini... tutti pazzi per i Maneskin

I Maneskin sono i vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni.

La band è intervenuta questa mattina in diretta su RTL 102.5 per commentare la loro vittoria:

“Abbiamo scelto di portare quello che rappresentiamo, quello che siamo in questo momento, è stata una cosa molta figa. Sul momento dell’annuncio della vittoria c’è stato uno scoppio di euforia, pianto e parolacce, e a realizzarlo ci abbiamo messo un po’, anzi penso che lo stiamo ancora processando, ma è stato un dolce risveglio.

Dal secondo posto di X Factor quattro anni fa, siamo cresciuti, adesso ci stiamo godendo una vittoria inaspettata con il pezzo meno papabile per la vittoria. Dedichiamo questa vittoria al pubblico che ci ha sempre sostenuto, al nostro team e alle nostre famiglie.

Grazie anche ad Amadeus per averci dato la possibilità di partecipare ad un evento così bello soprattutto in un momento del genere e aver creduto così tanto in noi ed esserti preso il rischio di far partecipare quest’anno delle realtà diverse, credo sia un bel messaggio”.