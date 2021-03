Maneskin Tour.

I Maneskin, dopo aver meritatamente conquistato il Festival di Sanremo, sono pronti a tornare sul palco e i risultati ottenuti nelle prime ore di prevendita confermano la gran voglia di live che c’è in questi giorni.

La band con il brano Zitti e Buoni si trova al primo posto di tutte le classifiche digitali con oltre 13 milioni di streaming.

In sole sei ore la prima data prevista al Mediolanum Forum di Milano è sold out e per questo motivo è stata annunciato un secondo concerto nel palazzetto milanese.

“La prima data di Milano è andata Sold Out in meno di 6 ore e manca pochissimo per quella di Roma. Il brano è primo in tutte le classifiche con oltre 1.300.000 stream su Spotify in 24 ore, la 52esima al mondo.

La rivoluzione è cominciata.

