Sono passati poco più di sei mesi dall’uscita dell’album Arte, ma ora è stato pubblicato il nuovo singolo di Mambolosco Il Passo. L’artista per l’occasione ha coinvolto Nardi e Samurai Jay.

Il brano, in uscita sui digital store per Virgin Records – Universal Music Italia, arriva dopo un 2019 che ha letteralmente segnato la svolta per il giovane artista originario di Vicenza.

Mambolosco con l’album Arte (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto) ha debuttato sul podio della classifica Fimi degli album più venduti in Italia totalizzando oltre 90 milioni di stream su Spotify.

Il brano Twerk feat. Boro Boro, invece, è stato certificato Disco D’Oro con 28 milioni di stream su Spotify e 11 milioni di views su YouTube.

Il nuovo singolo di Mambolosco Il Passo rappresenta il primo tassello di un nuovo progetto caratterizzato da sonorità nuove e ancor più orientate verso il futuro.

MAMBOLOSCO IL PASSO – IL TESTO

Canna grossa non la passo

Scarpa nuova non la allaccio

Guardano me quando passo

Stupido guarda il mio passo

Guarda il mio passo

Stupida bitch, c’ho il passo

Guarda il mio passo

Occhi addosso quando passo

Canna grossa non la passo

Scarpa nuova non la allaccio

Tutti guardano me quando passo

Stupido guarda il mio passo

Guarda il mio passo

Stupida bitch, c’ho il passo

Guarda il mio passo

Occhi addosso quando passo

Merda hai fatto un beat e adesso lo ammazzo

Ma prima sopra ci faccio un passo

Lancio un sasso e dopo lo acchiappo

Stupido guarda il mio passo

Guarda le mie Nike quanto sono clean

In punta di piedi Billy Jean

Acchiappa il mio trip, Amiri jeans

Pure i miei diamanti ballano fanno bling

Tu sei un cane che abbaia fai bau bau

Macchinone fra vroom ciao, ciao

Diretto in do bando, trap house

Put my dick in your bitch, make her tap out

Non voglio il tuo joint sono a posto

Tanto quello che è vostro è nostro

Porta i soldi nel solito posto

Mi dicono Mambo è un mostro

Non si sa mai

Guarda sotto gli occhi ho le borse

Fumo pure non faccio la tosse

Troia, prendo più voglie di un hostess

No stress, confort

Mutande e profumo di Tom Ford

Flexo soldi mentre faccio foto

È iniziato un po’ tutto per gioco

Canna grossa, non la passo

Scarpa nuova non la allaccio

Tutti guardano me quando passo

Stupido, guarda il mio passo

Guarda il mio passo

Stupida bitch ho il passo

Guarda il mio passo

Occhi addosso quando passo

Sto in zona VIP con il Mambo

Tu non entri, non hai il pass, bro

Fumo dieci g di mango

E diamanti ballano il tango

Un giorno dissi al mio babbo

Quaggiù io non ci rimango

Ci sono uscito dal fango

Faccio fatti, mica parlo

Il libro di storia non l’ho mai aperto

L’aprirò soltanto quando ci finirò dentro

Ventimila nel mio cassetto

Se mi sveglio e ti sento la voce mi diverto

Bada a come parli, stai attento

Meglio se ti levi quelle collane di ferro

Hai detto il tuo parere ma nessuno l’ha chiesto

Sto correndo forte, non poggio il piede sul freno

Dammi un paio d’anni e sarò leggenda davvero

Come Kobe B, come Alessandro Del Piero

Sono qui per vincere non per fare lo scemo

Voglio per tutto il mio team, solo mani danno euro

So che vorresti il mio passo

Sorry, ma non puoi imitarlo

Pensavi fossi una moda ma nient’altro

Come al solito non hai capito un cazzo

Canna grossa, non la passo

Scarpa nuova non la allaccio

Tutti guardano me quando passo

Stupido, guarda il mio passo

Guarda il mio passo

Stupida bitch ho il passo

Guarda il mio passo

Occhi addosso quando passo