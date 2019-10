Uno degli esempi più importanti e che danno lustro al nostro paese è il MalaFede Trio, un progetto nato nel 2015 da un’idea del bassista Federico Malaman, artista che viene considerato come un autentico punto di riferimento internazionale per il basso elettrico che nella sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Wilson Pickett, Al Jarreau, Sananda Maytreia, Zucchero, Claudio Baglioni, Ron, Giorgia e Gianna Nannini.

A Federico Malaman si sono, poi, uniti il turnista e compositore Riccardo Bertuzzi alla chitarra (che negli anni ha condiviso il palco con Anastacia, Enrico Ruggeri, Rita Pavone, Nek, Franco Battiato, Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti, Paolo Belli, Ornella Vanoni e Antonella Ruggiero) e Ricky Quagliato alla batteria (produttore e direttore musicale, che ha partecipato come batterista a diverse trasmissioni televisive tra le quali Concerto di Natale in Vaticano, Music di Paolo Bonolis e Domenica In, suonando con Anastacia, Paolo Belli, Mario Biondi e Noemi).

Il progetto si colloca nell’ambito della fusion, con sonorità inedite che si fondono tra jazz, nu soul fino a contaminazioni che sfociano nell’avanti. La musica del MalaFede Trio è caratterizzato da un virtuosismo che non sovrasta e crea un effetto che evoca equilibrio delle composizioni.

MALAFEDE TRIO – TOUCHÉ

Nel 2016 è uscito il primo progetto discografico Touché, 11 tracce all’avanguardia in cui sono presenti un’anima astratta e una più intimista e privata. Il lavoro è impreziosito da quattro ospiti straordinari, ovvero la cantautrice Serena Brancale, i sassofonisti americani Donald Hayes e Roberto Manzin, ma anche il tastierista e arrangiatore Francesco Signorini.

Touché è un viaggio temporale e musicale nel quale convivono e convincono le diverse contaminazioni. Il successo ottenuto in giro per l’Europa ne è una testimonianza.

In TOUR per l’europa

Il MalaFede Trio si è esibito nei Jazz Club e Festival più importanti d’Europa. Per esempio lo Sligo Jazz Festival in Irlanda, il Firenze Jazz Festival, l’Impronte Jazz di Aqui Terme, l’Alba Regia Feszt ad Alba in Ungheria, Tolentino Jazz, Veneto Jazz e molti altri.

Dopo l’appuntamento del Festival Biennale Musica a Venezia del 6 ottobre, ecco i prossimi appuntamenti:

12 ottobre – Festival Toccata-Concours International de Guitare a Parigi

14 dicembre – Athina Live Club ad Atene

Attualmente il MalaFede Trio è al lavoro su un nuovo album che vedrà la luce nel 2020.

Foto dai Social del MalaFede Trio