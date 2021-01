Mahmmod nuovo singolo. L’artista ha iniziato a lanciare attraverso il suo profilo Instagram i primi indizi sul rilascio imminente di un nuovo brano.

Questa canzone in uscita per Island Record dovrebbe rappresentare il primo singolo ufficiale del secondo album di Mahmood che arriverà prima dell’estate a distanza a circa due anni dal precedente disco, Gioventù bruciata.

Nell’ultimo anno l’artista ha pubblicato diversi brani: Barrio, Rapide, Moonlight popolare feat. Massimo Pericolo e Dorado feat. Sfera Ebbasta & Feid. Tutti brani certificati con il doppio disco di platino eccezion fatta per Moonlight popolare che ha raggiunto il disco d’oro.

Ora per l’artista, che è autore insieme a Dardust di Glicine, il brano presentato in gara a Sanremo 2021 da Noemi, è tempo di nuova musica. Clicca su continua per scoprire tutti gli indizi lanciati da Mahmood fino ad ora.