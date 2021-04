Dopo Elodie e Fedez anche Mahmood si esprime in merito al DDL ZAN e ne invoca l’approvazione

DDL ZAN anche Mahmood si esprime e ne chiede l’approvazione. Dopo Elodie (che suoi social ha attaccato duramente la lega che si ostina a bloccare la legge in questione, vedi qui) e Fedez (che si è rivolto in un video al Senatore Leghista Pillon, lo trovate qui) è la volta del cantautore di Rapide, artista molto seguito dai giovani.

Nelle storie del sul suo profilo Instagram Mahmood ha pubblicato un grafico che illustra chi andrebbe a proteggere il DDL ZAN, dai disabili agli omosessuali, dai trans alle donne. Lo trovate qui a seguire:

Subito dopo questo grafico il cantautore ha scritto, basandosi anche sulle proprie esperienze personali, le motivazioni che lo portano a sostenere questo disegno di legge. Ecco le sue parole:

“È di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basarti su sesso e sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale debbano essere condannati. Mi è capitato più volte di assistere impotente a scene di questo tipo, sopratutto durante la mia adolescenza. A volte, forse per paura o per debolezza, mi sono trovato inerme davanti a situazioni che per me erano e sono una violenza. Violenza che uccide la libertà di ciascuno di essere se stesso. Ora ho 28 anni e sento di avere, come tutti, la responsabilità di sostenere questo disegno di legge.“

Al momento Mahmood è chiuso in studio di registrazione per terminare il nuovo album la cui uscita dovrebbe essere prevista per il mese di maggio (vedi qui).