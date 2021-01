Magazzini Musicali ospiti della puntata del 30 gennaio 2021. Continuano gli appuntamenti con il nuovo programma ideato da iCompany e trasmesso da Rai2 con classifiche, news, curiosità e ospiti live (ma ahimè, anche qui zero spazio per gli emergenti allo sbando in questo periodo di pandemia).

Sabato 30 gennaio andrà in onda la quinta puntata del programma condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo. Il programma oltre che su Rai2 e Raiplay (alle ore 15:35) sarà anche su Radio 2 domenica 31 gennaio alle 18. La replica del programma va in onda il martedì in seconda serata.

Nel frattempo è uscita la sigla del programma, l’omonima Magazzini Musicali, a cura de La Municipàl (vedi qui) band della scuderia iCompany di Massimo Bonelli, società che produce il programma.

