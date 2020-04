Madame Sentimi è il nuovo singolo della rapper, una delle promesse più importanti della scena italiana.

L’artista si è fatta conoscere grazie ai brani Anna, 17 e Sciccherie, ma grazie anche a collaborazioni di prestigio come quella con Marracash in L’Anima.

Madame in questa canzone parla di un amore a distanza, una condizione che molti giovani di oggi vivono attraverso l’uso di webcam e cellulari. Il brano è stato prodotto dal gruppo musicale electro house italiano i Crookers.

“Sentimi” è un pezzo che vuole rispecchiare

l’amore degli anni ‘20 del ventunesimo secolo. Un amore a distanza, senza contatto fisico,

con un’eccitazione mirata all’occasione e

un sentimento quotidiano labile.”

La cover del singolo, realizzata da Sindia Bazi e Thaevil, vede Madame in versione cartoon che sta al cellulare sdraiata sul letto con il computer aperto; un’immagine, che in questo periodo di emergenza per via del corona virus, ci accomuna un pò tutti essendo costretti a rimanere in casa.

Madame SENTIMI TESTO e audio

Siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci e stenditi

dormirò sulle tue mani calde

se ti senti male prova pure a parlarmi

se ti inventi cose a caso non so come aiutare

quando ci vedremo non saprò come vestirmi

metteró a soqquadro l’intero armadio

solo per un sei così bella

ma sarà abbastanza per te

mi videochiami e forse ti intristisce

farmi i complimenti e non vedermi arrossire

scivolerei tra le tue mani lisce

almeno fino a che non riusciamo a dormire

mi racconti una favola cosi dormo

mi addormento con te come sottofondo

vorrei solo del profumo del sudore del tuo corpo

come stampo sulla felpa della Volcom che poi ti regalerò

siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci e stenditi

dormirò sulle tue mani calde

se ti senti male prova pure a parlarmi

se ti inventi cose a caso non so come aiutare

ti chiedo tue news? please

mi mandi i tuoi nudes wow

non so cosa dire uh

ma dimmi di più

brinda alla mia

brindo alla tua

dimmi davvero che ti manco anch’io

bevi alla mia

bevo alla tua

sto già ubriaca da un quarto d’ora

siedi e sentimi

stammi accanto finché posso toccarti

taci e stenditi

dormirò sulle tue mani calde

se ti senti male prova pure a parlarmi

se ti inventi cose a caso non so come aiutare