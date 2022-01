Madame: dal 28 gennaio il lancio in Francia. Entro fine anno il lancio dell’album

Il 2021 è stato un anno magico per Madame. La cantautrice, già lanciata nella scena musicale da alcuni singoli e diverse collaborazioni di successo, da Fabri Fibra a Marracash, ha infatti debuttato al Festival di Sanremo riuscendo a conquistare il pubblico. Il suo album d’esordio, Voce, è stato l’album di un’artista femminile più venduto del 2021. E ora ci sono nuove avventure, internazionali, all’orizzonte.

In realtà il 2022 di Francesca, questo il vero nome di Madame, è già partito all’insegna dell’internazionalità. L’artista ha infatti debuttato come autrice per altri artisti partendo proprio dalla numero uno… Laura Pausini.

Con Laura ha firmato sua il testo del nuovo singolo, Scatola, che la musica (con loro in questo caso anche Shablo e Luca Faraone). Il brano è uscito in tutto il mondo anche nella sua versione in spagnolo, Caja, e sarà parte della fondamentale della colonna sonora del film Amazon Prime Video in uscita in 240 paesi del mondo, Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

E ora? Ora si punta alla Francia…

Madame e l’avventura francese con Hank in Tu M’as Compris

La casa discografica italiana di Madame, la Sugar Music, ha siglato una partnership con Capitol Music France per lanciare in Francia il progetto della cantautrice.

A dare il via alla collaborazione sarà il brano Tu M’as Compris con l’artista francese Hatik, che uscirà il 28 gennaio.

Il brano è il primo singolo estratto dal prossimo EP francese di Madame che sarà pubblicato entro la fine dell’anno. Tu M’as Compris in realtà non è un brano inedito ma la versione francese della hit Tu mi hai capito di Madame feat. Sfera Ebbasta, brano certificato in Italia con il doppio disco di platino.

Ad oggi Madame conta 17 dischi di platino e 7 dischi d’oro oltre ad essere stata la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e la miglior canzone (Voce).

Nel 2021 il suo album omonimo è stato il terzo album più ascoltato su Spotify e il quinto album più venduto.