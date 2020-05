“M1lano” segna la nascita del future vintage di Dheli

Dheli lancia un proprio modo di fare musica il future vintage.

M1lano è il singolo che identifica questo stile personale del giovane cantautore.

Il future vintage è una fusione di stili musicali, che partono dalla musica anni ’80 fino al più recente panorama musicale.

Un’evoluzione che spazia fa rap, dance, pop e rock, senza lasciarsi rinchiudere in un solo stile.

M1lano è una grande dichiarazione d’amore verso la città adottiva dell’artista, con la sua vita frenetica, il traffico, la gente, ma soprattutto con il suo grande cuore e la sua anima travolgente.

Dheli descrive così il M1lano:

“‘M1lano è la città che mi rispecchia l’anima’ è la frase più appropriata per esprimere il significato che ha questo brano per me.

Ho voluto mettere in relazione il mio carattere e quello delle persone a me vicine con la città di Milano, perché siamo sempre di fretta ma poi la fretta ci fa rimanere per due ore bloccati nel traffico, prendiamo il treno per partire ma poi il treno è sempre in ritardo.

Ma nonostante tutto, la voglia di ballare non ci passerà mai, neanche in una situazione come quella che stiamo vivendo negli ultimi mesi”