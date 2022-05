Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21, annuncia le date instore del suo album

Luigi instore del vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi al via da venerdì 3 giugno.

Il cantautore polistrumentista ha deciso di intitolare il suo primo Ep con il suo cognome Strangis nella certezza che questo lavoro rappresenti totalmente chi è lui, ha raccontato: “Questo Ep rispecchia la mia personalità libera da ogni genere ed etichetta. È libertà di poter cambiare, libertà di lasciarsi vedere senza nascondersi, libertà di lasciarsi conoscere e accettarsi. “STRANGIS”. È frutto di duro lavoro, mio e di tanti altri che hanno creduto in me come artista e come persona. Spero sia solo l’inizio“.

STRANGIS è preordinabile quo sotto in formato CD Autografato in esclusiva per Amazon e CD standard disponibile su Music First, Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Discoteca Laziale. Dal 3 giugno, inoltre, sarà possibile trovare “STRANGIS” anche in tutti gli store digitali.

Acquista STRANGIS CD con poster autografato all’interno

All’interno di questo EP troveranno spazio i brani che Luigi ha presentato durante le puntate del talent Show di Canale 5:

Tienimi stanotte Muro Tondo Partirò da zero Vivo Riflessi (acoustic) Rumore (Live)

Luigi instore

Queste invece le prime date instore dell’EP pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First: