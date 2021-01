Sarà disponibile in 3 versioni dal 12 marzo Geniale? (Pressing Line / Sony Music), l’album del 1991 pubblicato da Lucio Dalla e gli Idoli.

Si tratta di uno dei dischi meno conosciuti e celebrati del grande Lucio Dalla realizzato con gli idoli con brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta l’incredibile storia.

Geniale? è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 con gli Idoli e pubblicato nel 1991. Un progetto che conduce alla riscoperta delle radici musicali del cantautore bolognese e del periodo che ha preceduto il suo successo.

I brani, che sono stati rimasterizzati dai nastri originali, hanno consentito un restauro esclusivamente in mono per garantire la migliore resa possibile.

Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani.

Il cofanetto, già disponibile in pre-order, sarà disponibile in tre formati.

– Doppio Cd + libretto

– Lp 180gr + libretto

– Doppio Lp in pasta colorata + LIBRETTO (esclusiva Amazon)

Con Geniale? prosegue la celebrazione di uno dei più grandi Artisti della storia della musica italiana. Il cofanetto arriva dopo la riedizione degli storici album Come è profondo il mare, Lucio Dalla e Dalla e della raccolta Duvudubà.

LUCIO DALLA E GLI IDOLI – GENIALE? – LA TRACKLIST

CD 1

GRAGNANINO BLUES (Dalla – Lecardi)

1999 (Dalla – Reverberi – Bardotti)

SYLVIE (Dalla – Franceschini – Bardotti – Baldazzi)

SUMMERTIME (G. Gershwin / DuBose Heyward – I. Gershwin)

IL MIO FIORE NERO (Phillips – Migliacci)

AFRICA (Dalla – Franceschini – Pallottino – Bardotti)

NON È UNA FESTA (Ciacci – Continiello – Migliacci)

GENIALE? (Dalla)

FOTTITI (Dalla)

ETTO (Dalla)

4/3/1943(Dalla – Pallottino).

BONUS TRACKS

QUANDO ERO SOLDATO – alternative version (Bardotti – Reverberi) HAI UNA FACCIA NERA NERA – alternative version (Izzo – Reverberi – Podestà)

CD 2

IL CIELO (Bardotti – Baldazzi – Reverberi – Dalla)

BISOGNA SAPER PERDERE (Cassia – Cini)

HAI UNA FACCIA NERA NERA (Izzo – Reverberi – Podestà)

QUANDO ERO SOLDATO (Bardotti – Reverberi)

L’ORA DI PIANGERE (Bardotti – Morton)

LA STORIA DI UN TOPO MALATO – provino (Lecardi)

TORNA A SORRIDERE – provino (Lecardi)

NON È UN SEGRETO – provino (Bardotti – Reverberi – Lecardi)

INTRO GENIALE (Dalla)

MAMA LOVE PAPA LOVE (Dalla – Lecardi)

VAN (Lecardi)

A WALK ON THE WILD SIDE (Bernstein – Mack)

BLUES FOR TOBIA (Dalla – Lecardi)

GEORGIA ON MY MIND (Gorrell – Carmichael)

BONUS TRACKS

ETTO – alternative version (Dalla)

4/3/1943 – alternative version (Dalla – Pallottino)

NON È UNA FESTA – alternative version (Ciacci – Continiello – Migliacci)

AFRICA – alternative version (Dalla – Franceschini – Pallottino – Bardotti)

SYLVIE – alternative version (Dalla – Franceschini – Bardotti – Baldazzi)

SUMMERTIME – alternative version (G. Gershwin/E. DuBose Heyward – I. Gershwin)