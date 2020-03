Lucio Dalla 4 marzo 2020. Buon compleanno Lucio

Lucio Dalla 4 marzo.

Oggi il direttore Massimiliano Longo mi ha chiesto di scrivere un pensiero, forse un messaggio di ringraziamento, non so bene cosa. Mi ha chiesto di scriverti come se ci conoscessimo, come se fossimo vecchi amici.

Probabilmente ci sono persone che questo stesso giorno scriveranno un ricordo su di te e sulle tue canzoni, un post su Facebook, un articolo, dove racconteranno di quella volta in cui sono rimasti ammaliati da un tuo racconto o semplicemente dalla tua presenza in grado di canalizzare per un momento l’asse terrestre artistico italiano.

Io in realtà non ti ho mai visto, non ti ho mai conosciuto. Mi ricordo a fatica i compleanni delle persone importanti della mia vita, forse neanche per loro scrivo qualcosa di pubblico per festeggiarli.

Nel leggere i tanti post o articoli di questi giorni su di te mi sono chiesto come fosse possibile che tutti ti avessero capito così bene? Tutti sanno il significato profondo delle tue canzoni, tutti sanno che eri straordinario, tutti hanno qualcosa da raccontare su di te, tutti conoscono tutto.

Io di Lucio Dalla uomo non so un bel niente. O meglio, niente che non sia frutto di un racconto di qualcun altro, di qualche libro che ho letto, quindi niente che io possa spendermi in questo articolo.

Ti dico un segreto.. quando ero piccolo mi facevi quasi paura. Un senso profondo di irrequieto. Quando ti vedevo in televisione o in generale in qualche intervista non mi sentivo tranquillo, mi sembrava potesse accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Nulla di rassicurante.

Quindi cosa posso fare di diverso da tutti gli altri? Potrei partire allora con un elogio artistico intellettualoide in cui mi impegno a fare lo spiegone della grandezza delle tue canzoni a chi legge, come se non bastasse semplicemente ascoltarle per capirle, come se io ne sapessi qualcosa di più di altri o di chi leggerà quel che scrivo. Non lo farò.

Dovrei teoricamente raccontare perché è così tanto importante per un cantautore del 2020 apprezzare, ascoltare, comprendere la discografia di Lucio Dalla, farla propria, rielaborarla, masticarla e poi chiedersi se è giusto provare a scrivere qualcosa quando c’è qualcuno che lo sapeva fare già così tanto bene. È necessario farlo? Non farò neanche questo.

Smettiamola di pensare che la musica d’autore, le canzoni dei cantautori, Lucio Dalla, siano cose da spiegare o da raccontare. Facciamo così.. apro Facebook, Twitter, Instagram e leggo cosa scrivono i miei amici di te.

Cosa si ricorda la gente se pensa a Lucio Dalla? Cosa mi risponde un impiegato di Banca o il Cameriere della Caffetteria sotto casa. Il parrucchiere, l’edicolante, l’universitario. Perché alla fine le canzoni, le tue in particolare, sono della gente.

Sono di Anna e Marco e di chi li ha visti tornare, sono di Mari Luis e delle sue grandi tette e di chi gliele vorrebbe toccare, sono di Maria e della sua casa in Riva al Mare, ma anche di qualche pescatore che fischietta 4 Marzo mentre tira su la rete a San Nicola alle Tremiti, sono di Piazza Maggiore e della sua gente che al 31 di ogni anno al bruciare del Vecchione canta speranzosa per l’anno che verrà.

Farò così…

Lucio Dalla 4 marzo 2020

Allora seduti su un tavolo di un bar immaginario ho chiesto al mio amico Marco impiegato di Banca di raccontarmi cosa si accende nella sua testa e nella sua anima quando qualcuno gli parla di Lucio Dalla e mi ha parlato del suono delle rondini.

Mi ha parlato di quella colonna sonora che si immagina seduto su un tetto di un palazzo di una città mentre mette sulla bilancia la sua stessa vita. Chissà che vita ha avuto quell’uomo che passeggia…

Mi racconta che pensare a Dalla per lui è immaginare il volo delle rondini e indagare se stesso nell’intento di capire come funziona il suo corpo, la sua anima, come funziona l’amore e cosa voglia dire vivere.

Pensiero troppo profondo per un dipendente di banca? Ed ecco scoperto il potere di Lucio Dalla e delle sue canzoni. Trasformare un apparente e monotono impiegato in un poeta. La poesia dell’ordinario, appunto, che tutti noi possediamo.

La canzone preferita di Marco è ovviamente Le Rondini che puntualmente è nella sua top ten su Spotify. Confermo, ho verificato di persona.

Ho chiesto a Tullio, irrequieto appassionato di Musica, di Letteratura, di Arte in genere, professionista del Bar, cultore del tempo perso (che non è mai perso se lo passi a guardare la vita degli altri, dice.) e mi ha raccontato di quel primo Marzo 2012 e del perché ha scelto di esserci nel giorno in cui Bologna ha salutato il suo fanciullo.

Tullio è un po’ come Lucio, lui si lo conosco bene, e con voce delicata mi racconta di quanto abbia fatto suo da sempre lo sguardo sul mondo che le canzoni di Dalla gli hanno lasciato.

La sua capacità di stupirsi di fronte al mondo trasformando le piccole cose semplici, con parole a loro volta semplici, in straordinaria Poesia. Si porta ogni giorno con se il piacere del disquisire della bellezza della semplicità, dello stupore. Di proiettare il mondo con gli occhi fanciulleschi della gioventù senza mai essere superficiali. Parole sue, lo giuro.

Canzone preferita? Cara. Anche se io a pensare al mio amico Tullio penso subito a intonare “Caro amico ti scrivo…”.

Poi c’è mio Padre che con Dalla c’è cresciuto. E per lui è più che sufficiente fischiettare in continuazione Come è profondo il mare senza aggiungere nient’altro per tornare ad avere gli occhi di quel ragazzo che fu, pieno di potenti ideali.

Per lui Dalla era una chitarra scordata da cantarci sopra in convitto e palate pesanti di sogni. Se chiudo gli occhi riesco a immaginarmelo il suono di quell’intro fischiettato da lui sulla sua chitarra scordata.

Infine ci sono io. Giovane cantautore che tante canzoni ho macinato sotto i denti e qualcuna ogni tanto provo anche a scriverla, cercando almeno di provare a metterci lo stesso impegno nella ricerca del bello che ci metteva Lucio.

Per me Lucio Dalla è La sera dei miracoli, è la Luna piena coperta da qualche nuvola vista dal balcone di casa mia. Per me Lucio Dalla è la Luna. Chiaramente visibile dalla terra ma inarrivabile come lo era lui da autore, come artista, come musicista, come voce ( Che voce Lucio! Che voce ). Candida e luminosa, affascinante, bellissima ma difficile da fotografare la Luna. Cosi come era per me Dalla.



Questa sera, quando rientrerò da lavoro mi siederò sul balcone a guardare per l’ennesima volta la Luna, a provare ad immaginarmi le storie e la vita delle persone che passano sotto casa con in testa il fischettio di mio Padre che intona Come è Profondo il mare.

Perché quando si omaggia Lucio il modo migliore per farlo è beatificando la gente, le persone, l’ordinario che diventa straordinario, stupendosi delle strade, dei lampioni, delle piazze, dei vecchi, dei bambini, del mare, degli amici, di un tavolino arrugginito nel dehor esterno di un Bar.

Questo è il mio regalo di compleanno per una persona e un artista che non ho mai conosciuto ma che mi sento in dovere di omaggiare e ringraziare profondamente.

Oggi 4 Marzo 2020 se volete omaggiare Lucio, ritagliatevi 10 minuti del vostro tempo e sedetevi al tavolino di un bar con un caffè e stupitevi. Stupitevi di quel che vi pare.